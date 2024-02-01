На улице Московской в Пензе появился «хребет динозавра»

01.02.2024 | 19:06

Жители и гости Пензы испытывают сложности с пересечением Московской и делятся фотографиями и видеозаписями с пешеходной улицы, присылая их в телеграм-канал PenzaInform и рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

Люди снимают сугроб посреди Московской, который разделяет ее на две части и тянется от улицы Кураева до драматического театра.

Одни относятся к ситуации с юмором: «Это местная достопримечательность - хребет динозавра», «Это отбойник. Чтобы на встречку не выскакивали».

Другие возмущаются: «Это еще с декабря было», «И это центр города, что уж говорить об окраинах!», «Ага, вообще позор, центральная улица, а посередине сугробы», «Жалуются на отдаленные нечищеные районы, что вы хотите, если в центре такое позорище».

При этом пензенцы в курсе, для чего снег сгребают к центру: чтобы потом было удобнее его собрать. Их удивляет, что работа не доделана.

Один из горожан предположил: техника нужнее в других местах. На это другие резонно заметили, что в таком случае лучше убирать Московскую по старой технологии - тракторами и КамАЗами.