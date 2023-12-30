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Общество

Высокотехнологичные остановки в Пензе объявили непрактичными

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Житель Пензы Роман обратил внимание, что павильон на остановке «Улица Сухумская», когда-то оборудованный по последнему слову техники, на данный момент остался без камеры видеонаблюдения. Также в нем не действует Wi-Fi, а зарядить гаджет от USB-портов невозможно.

Эксперимент по установке в областном центре умных павильонов для ожидания общественного транспорта поставил в октябре 2022 года инвестор. Сооружения появились на остановках «Улица Сухумская», «Библиотека имени Лермонтова» (по направлению в центр) и «Областная филармония» (из центра).

Администрация Пензы рассматривала возможность заключить с инвестором концессионное соглашение, чтобы обновить и другие конструкции, но в дальнейшем от планов пришлось отказаться. В ноябре 2023-го пензенцам сообщили, что других таких остановок не будет.

Роман задал вопрос на странице Управления ЖКХ Пензы в соцсети «ВКонтакте», почему высокотехнологичный павильон находится в плачевном состоянии. Из ответа следует: такие конструкции город не будет содержать за счет казны.

«Работы по установке данного павильона были выполнены в рамках пилотного проекта. Остановочные павильоны данного типа не приобретались за счет бюджетных средств. В ходе эксплуатации было выявлено, что павильоны такого типа непрактичны. Восстановление работоспособности дополнительных функций, встроенных в данные павильоны, не планируется», - объяснили такой подход в управлении.

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Источник — фото со страницы УЖКХ г. Пензы
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