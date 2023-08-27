Ничего не изменилось: Суру у фабрики «Маяк» снова загрязняют

27.08.2023 | 14:08

В Пензе в районе фабрики «Маяк» снова заметили загрязнение реки. «Через трубу что-то выливается, потом образуется субстанция с неприятным запахом и плавает на поверхности», - сообщают горожане в соцсетях.

Люди добавляют, что рыба и растения отравлены. Их возмущает, что, несмотря на наказание за сброс сточных вод в Старую Суру, предприятие продолжает загрязнять водоем.

«Ничего не изменилось! Как был выброс, так и остался!», - высказался горожанин.

Жалобы на экокатастрофу в районе «Маяка» поступали и раньше. Так, в ноябре 2020-го пензенцы заметили погибшую рыбу и изменившийся цвет воды и направили заявление в региональный минлесхоз.

Специалисты сделали забор воды и обнаружили в ней превышение таких веществ, как азот аммонийный, железо, фенолы, цинк, сульфаты, ионы меди.

За нарушение правил водопользования в отношении юридического и должностного лица были составлены протоколы об административных правонарушениях, ОАО «Маяк» выдали предписание об устранении нарушений. Также возбудили уголовное дело.

За год с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го систематическое негативное воздействие привело к значительному превышению предельно допустимых концентраций токсичных ингредиентов. Ущерб, нанесенный природным ресурсам в результате загрязнения реки и гибели рыбы, превысил 460 000 рублей.

Предприятие обязали модернизировать свои очистные сооружения. Работа ведется, однако завершена она будет в 2024 году.

Видео vk.com/penzanovosti.