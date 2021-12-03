Росприроднадзор о загрязнении Старой Суры: Показатели растут

03.12.2021 | 10:50

Ситуация с загрязнением старицы реки Суры, наблюдающаяся в Пензе на протяжении последних месяцев и ассоциирующаяся с деятельностью ОАО «Маяк» (специализируется на производстве и реализации тарных видов бумаги и картона), вызывает широкий общественный резонанс.

Специалисты Росприроднадзора уже сообщали, что документально зафиксированы негативные факторы (неприятный запах и мор рыбы), однако выявленные нарушения не устранены до сих пор.

О том, на какой стадии находится процесс, какие именно загрязняющие вещества обнаружены в водоеме и во сколько раз превышаются допустимые показатели, сетевому изданию «ПензаИнформ» подробно рассказал и. о. заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Михаил Маркин.

По его словам, в ноябре 2020 года региональный минлесхоз сообщил о жалобах граждан по факту сброса неочищенных сточных вод в Старую Суру.

Для проверки информации 18 ноября и 1 декабря того же года в разные промежутки времени специалисты взяли пробы жидкости из водовыпусков № 1 и 2 ОАО «Маяк».

Результаты оказались такими:

- показатель биохимической потребности в кислороде (БПК-поли) на водовыпуске № 1 составил 607,75 при допустимой концентрации 3 (превышение в 202,5 раза), на водовыпуске № 2 - 8,32 (превышение в 2,77 раза);

- азот аммонийный на водовыпусках № 1 и 2 - 2,74 и 1,52 при допустимой концентрации 0,4 (превышение в 6,85 и 3,8 раза);

- железо общее - 0,54 и 1,009 при допустимой концентрации 0,1 (превышение в 5,4 и 10,09 раза);

- фенолы - 0,0064 и 0,005 при допустимой концентрации 0,001 (превышение в 6,4 и 5 раз);

- цинк - 0,039 на обоих водовыпусках при допустимой концентрации 0,01 (превышение в 3,9 раза);

- взвешенные вещества - 9,3 и 6,5 при допустимой концентрации 7,05 (превышение только на водовыпуске № 1 в 1,32 раза);

- сульфаты - 125 и 21,8 при допустимой концентрации 100 (превышение только на водовыпуске № 1 в 1,25 раза);

- ионы меди - 0,0106 и 0,01 при допустимой концентрации 0,001 (превышение только на водовыпуске № 1 в 10,6 раза).

За нарушение правил водопользования в отношении юридического и должностного лица были составлены протоколы об административных правонарушениях, ОАО «Маяк» выдали предписание об устранении нарушений до 21 августа 2021 года.

Кроме того, Росприроднадзор определил предприятию размер ущерба, нанесенного реке из-за сброса сточных вод с превышением загрязняющих веществ: по выпуску № 1 это 522 тысяч 63 рубля, по выпуску № 2 - 70 тысяч 658.

Однако горожане продолжили жаловаться.

«С мая 2021 года в адрес межрегионального управления, а также в адрес Минлесхоза Пензенской области неоднократно поступали обращения граждан и организаций, в связи с чем было проведено обследование акватории Старой Суры в микрорайоне Маяк.

По результатам проведенных анализов в пробах воды, отобранной в районе улицы Серова, 29 (ниже официального водовыпуска ОАО «Маяк»), были выявлены превышения по аммоний-иону, фенолу, ХПК и БПК-5 по сравнению с результатами анализов проб воды, отобранной выше официальной точки сброса от ОАО «Маяк», - сообщил Михаил Маркин.

В связи с этим Росприроднадзор направил в прокуратуру Пензенской области материалы для согласования внеплановой проверки предприятия, однако получил отказ, так как срок ранее выданного предписания по аналогичному нарушению еще не истек.

«Учитывая общественный резонанс, а также растущую социальную напряженность, 12 июля 2021 года межрегиональным управлением в адрес врио губернатора Олега Мельниченко и прокурора области Натальи Канцеровой была направлена информация о загрязнении Старой Суры и готовности межрегионального управления при поступлении требования прокуратуры провести внеплановую выездную проверку в отношении ОАО «Маяк» с привлечением ведомственной лаборатории», - уточнил Михаил Маркин.

С 23 августа по 8 сентября Росприроднадзору все же удалось провести проверку, которая показала следующее:

- биохимическая потребность в кислороде (БПК-поли) на водовыпуске № 1 на этот раз составила 562 при допустимой концентрации 3 (превышение в 187,3 раза), на водовыпуске № 2 - 7,8 (превышение в 2,6 раза);

- азот аммонийный на водовыпусках № 1 и 2 - 1,49 и 1,37 при допустимой концентрации 0,4 (превышение в 3,725 и 3,425 раза);

- фенолы - 0,166 и 0 при допустимой концентрации 0,001 (превышение только на водовыпуске № 1 в 166 раз);

- железо - 0,084 и 1,31 при допустимой концентрации 0,1 (превышение только на водовыпуске № 2 в 11,1 раза);

- цинк - 0,013 и 0,0023 при допустимой концентрации 0,01 (превышение только на водовыпуске № 1 в 1,3 раза);

- взвешенные вещества - 27 и 3,8 при допустимой концентрации 7,05 (превышение только на водовыпуске № 1 в 3,83 раза);

- сульфаты - 235 и 0 при допустимой концентрации 100 (превышение только на водовыпуске № 1 в 2,35 раза);

- нефтепродукты - 0,375 и 0 при допустимой концентрации 0,05 (превышение только на водовыпуске № 1 в 7,5 раза);

- медь - 0,002 и 0,001 при допустимой концентрации 0,001 (превышение только на водовыпуске № 1 в 2 раза).

Михаил Маркин пояснил, что поскольку за невыполнение законного предписания предусмотрена административная ответственность, материалы в отношении должностного и юридического лица ОАО «Маяк» направили на рассмотрение в Железнодорожный суд Пензы. Предприятию выдали новое предписание об устранении нарушений в срок до 8 декабря 2021 года.

4 и 27 октября на объекте проводились плановые проверки, во время которых специалисты снова взяли пробы сточных вод. В итоге снова зафиксировали нарушения - сброс в старицу Суры сточных вод с очистных сооружений с превышением норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

На этот раз показатели оказались такими:

- биохимическая потребность в кислороде (БПК-поли) на водовыпуске № 1 составил 534,82 при допустимой концентрации 3 (превышение в 178,3 раза), на водовыпуске № 2 - 16,8 (превышение в 5,6 раза);

- азот аммонийный на водовыпусках № 1 и 2 - 3,08 и 0,46 при допустимой концентрации 0,4 (превышение в 7,7 и 1,15 раза);

- фенолы - 0,198 и 0,0234 при допустимой концентрации 0,001 (превышение в 198 и 23,4 раза);

- цинк - 0,026 и 0 при допустимой концентрации 0,01 (превышение только на водовыпуске № 1 в 2,6 раза);

- взвешенные вещества - 84,2 и 0 при допустимой концентрации 7,05 (превышение только на водовыпуске № 1 в 11,94 раза);

- сульфаты - 246,7 и 0 при допустимой концентрации 100 (превышение только на водовыпуске № 1 в 2,467 раза);

- нефтепродукты - 0,123 и 0 при допустимой концентрации 0,05 (превышение только на водовыпуске № 1 в 2,46 раза);

- медь - 0,0035 и 0 при допустимой концентрации 0,001 (превышение только на водовыпуске № 1 в 3,5 раза).

В отношении должностного и юридического лица вновь составили протоколы.

«Проведя анализ данных, можно сделать вывод, что превышения на водовыпусках ОАО «Маяк» по некоторым показателям, выявленные в 2020 году, по сравнению с 2021 годом не стали ниже, а, наоборот, увеличились (по взвешенным веществам, азоту аммонийному, сульфатам, нефтепродуктам, фенолам)», - заключил Михаил Маркин.

Что касается гибели рыбы, то обращения граждан по этой теме направлялись по подведомственности в адрес начальника Государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области Средневолжского ТУ Росрыболовства.