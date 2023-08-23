В Пензе пассажир перелетел через крышу легковушки

23.08.2023 | 20:17

В Пензе на улице Нейтральной водитель заметил пассажира легковушки, который решил рискнуть и прокатиться с ветерком.

Действия мужчины запечатлел видеорегистратор. Кадры появились в среду, 23 августа, в соцсети «ВКонтакте».

Пассажир, который стал героем видео, путешествовал в машине с разбитым задним стеклом. Он воспользовался отсутствием преграды и сел на багажник. Ноги мужчины находились в салоне, на заднем сиденье.

Смелый молодой человек весело проводил время в поездке и даже забрался на крышу авто. Поэтому при резком торможении завалился на спину, перекувырнулся, упал на капот и оказался на проезжей части.

Серьезных травм он, видимо, не получил, поднялся на ноги, надел слетевшую с головы кепку, подобрал бутылку и забрался на заднее сиденье. Правда дверь мужчине удалось закрыть лишь со второй попытки.

Затем поездка продолжилась. Наружу смельчак больше не вылезал, зато выкинул в окно бутылку, загрязняя обочину.

Видео vk.com/sova_penza.