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Глас народа

В части микрорайонов Пензы воду отключать «передумали»

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В четверг, 17 июля, в некоторых микрорайонах Пензы вопреки озвученным ранее планам не отключили холодную воду.

О том, что ресурс есть, жители города сообщают в соцсетях, а также в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Так, вода течет из кранов в таких микрорайонах, вошедших список отключения, как Заря (в многоэтажках на улице Сузюмова по состоянию на 11:00), ГПЗ-24, Кривозерье.

«А воду, вообще, отключат или передумали?» - спрашивают жители ГПЗ в районном чате. «Отключат завтра и без предупреждения. Вы как в первый раз», - шутят в ответ.

В некоторых домах вода идет со слабым напором.

В микрорайоне Арбеково ресурс пропал в соответствии с предупреждением в 8:00. Сейчас там активно развозят техническую воду, для чего привлекли поливомоечные машины.

Ранее сообщалось, что отключение холодного водоснабжения связано с необходимостью ремонта запорной арматуры. Возобновить подачу планируют в 8:00 18 августа.

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