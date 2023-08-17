В части микрорайонов Пензы воду отключать «передумали»

17.08.2023 | 14:11

В четверг, 17 июля, в некоторых микрорайонах Пензы вопреки озвученным ранее планам не отключили холодную воду.

О том, что ресурс есть, жители города сообщают в соцсетях, а также в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Так, вода течет из кранов в таких микрорайонах, вошедших список отключения, как Заря (в многоэтажках на улице Сузюмова по состоянию на 11:00), ГПЗ-24, Кривозерье.

«А воду, вообще, отключат или передумали?» - спрашивают жители ГПЗ в районном чате. «Отключат завтра и без предупреждения. Вы как в первый раз», - шутят в ответ.

В некоторых домах вода идет со слабым напором.

В микрорайоне Арбеково ресурс пропал в соответствии с предупреждением в 8:00. Сейчас там активно развозят техническую воду, для чего привлекли поливомоечные машины.

Ранее сообщалось, что отключение холодного водоснабжения связано с необходимостью ремонта запорной арматуры. Возобновить подачу планируют в 8:00 18 августа.