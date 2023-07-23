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Глас народа

Подростки-питбайкеры сводят с ума жителей Терновки

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Юные пензенские питбайкеры не дают покоя горожанам. О своем недовольстве сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал один из жителей Терновки.

«У нас эти товарищи каждый божий день ездят. Только вот они не имеют права вообще ездить по дорогам, потому что запрещено на них [питбайках] ездить по дорогам общего пользования - так написано в законе. Разрешено передвижение только на специальных спортивных трассах», - написал пензенец.

Он прислал в редакцию запись, сделанную на улице Петровской. На кадрах видно четверых питбайкеров с ревущими моторами.

Одного из них, с пассажиром на борту, автор сфотографировал вблизи.

«Чисто внешне ну максимум лет по 12-13, пассажир без шлема, естественно, нет водительских прав и никакой страховки быть не может (если будет ДТП с ними), передвигаются в потоке с машинами, номеров сзади нет», - перечислил возмущенный горожанин.

Он подчеркнул, что для Терновки это большая проблема: «Они могут и после 10, и после 11 вечера ездить, а от них ооочень много шума».

Питбайк - это нечто среднее между велосипедом и мотоциклом; для езды на нем водительское удостоверение не требуется.

18 июля 17-летнего питбайкера без шлема задержали на улице Мереняшева. Он пытался скрыться от сотрудников ДПС, но был пойман. На нарушителя составили протоколы. После оформления административного материала его отпустили, а транспортное средство эвакуировали на спецстоянку.

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