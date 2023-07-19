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Общество

В ГИБДД рассказали, как в Пензе задержали агрессивного байкера

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В Управлении ГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию о задержании сотрудниками дорожно-патрульной службы молодого мотоциклиста.

Видео с места событий попало в Сеть и вызвало большое количество откликов. Часть комментаторов сочла действия инспекторов неправомерными, но большинство обсуждавших одобрили их.

В ведомстве дали официальное разъяснение случившемуся. В нем говорится, что 18 июля в 22:45 у дома № 12 на улице Мереняшева сотрудники дорожно-патрульной службы заметили мотоциклиста без шлема.

«Увидев стражей порядка, водитель начал кричать и резко увеличивать скорость транспортного средства, ездить по кругу, создавая агрессивным вождением угрозу для других участников дорожного движения. С целью задержания водителя мотоцикла экипаж проследовал за транспортным средством. На законные требования сотрудников ДПС об остановке водитель не реагировал и продолжал движение, пытаясь скрыться от патрульного автомобиля», - рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции.

В конце концов из-за плохих погодных условий парень не справился с управлением и мотоцикл упал. Нарушитель, не реагируя на требования полицейских, попытался поднять байк, завести двигатель и уехать.

«Автоинспектор подбежал к мотоциклу, оттолкнул транспортное средство и, препятствуя водителю исполнить задуманное, применил физическую силу и задержал его. Однако юноша вновь попытался скрыться от полицейских в пешем порядке, но снова был задержан автоинспектором. Молодой человек вел себя вызывающе, агрессивно и пытался вырываться», - продолжили рассказ в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД посадили задержанного в салон патрульного автомобиля и установили его личность. Это оказался местный житель 2006 года рождения.

На место происшествия вызвали законную представительницу подростка и в ее присутствии разъяснили мотоциклисту его права и обязанности, а затем отстранили от управления транспортным средством.

На юношу составили протоколы. Он полностью согласился с предъявленными претензиями, признал вину и раскаялся. После оформления административного материала нарушителя отпустили, а мотоцикл Motoland NX-125 эвакуировали на специализированную стоянку.

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Источник — фото - кадр из видео vk.com/sova_penza
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