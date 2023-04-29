Пензенец о поливальных машинах: Одно лечим - другое калечим

29.04.2023 | 17:39

В субботу, 29 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился горожанин по имени Михаил.

Он прислал видеозапись с регистратора автомобиля, сделанную в 16:50 на улице Богданова, напротив музыкальной школы № 1. На кадрах видно, как мимо припаркованной на обочине машины проезжает поливальная машина с госномером С931МО/58 и окатывает легковушку водой.

«Стою на только что помытой машине. Жарко, окна открыты. Вдруг сзади едет поливальный КамАЗ и со всей дури, не подав никаких сигналов, обливает меня водой. Это нормально? На видео с регистратора - это он уже обратно едет», - рассказал пензенец.

По словам мужчины, он позвонил в диспетчерскую МБУ «Пензавтодор» по номеру 57-49-95. Девушка-собеседница посочувствовала ему и сказала, что это уже не первый звонок.

«Такое отсутствие культуры и бездушный подход к своим обязанностям можно выразить русской пословицей «одно лечим - другое калечим». Асфальт помыт, только вот моя машина уже не чистая, а сам я не сухой», - завершил рассказ автовладелец.