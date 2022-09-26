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Глас народа

Агрессивная нарушительница ударила машину пензенца

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В Пензе женщина, перебегавшая дорогу в неположенном месте на улице Лермонтова, отплатила просигналившему ей водителю.

Момент инцидента запечатлел регистратор автомобилиста. Кадры появились в понедельник, 26 сентября, в соцсети «ВКонтакте». Они сделаны в 9:36.

«Сегодня у больницы Бурденко данная неадекватная особа перебегала дорогу в неположенном месте. Как только ей посигналили, она взяла и со всей своей дури врезала по машине ногой. Остерегайтесь таких дам», - предупредил автор видео.

На кадрах владелец регистратора поворачивает с улицы Лермонтова к проходной больницы. Справа - парковка, а слева тротуар.

Нарушительница, шагнувшая на проезжую часть, перебегает ее трусцой. При этом женщина не обращает внимания на автомобили. Предупреждая об опасности, владелец регистратора жмет на сигнал и притормаживает. Далее слышен звук удара.

Комментировавшие видео пензенцы отметили, что многие горожане пересекают дорогу в этом месте, игнорируя пешеходный переход, который располагается дальше, метрах в двадцати.

«Она сама, может, автоледи! Перебегает дорогу на парковку. Я давно заметила тенденцию, что водители сами переходят и перебегают улицу к своим припаркованым авто как попало и где придется. Чужую машину пинать, конечно, не надо, но и сигналить тоже. Давайте уважать друг друга», - поделилась мнением участница обсуждения.

Видео vk.com/sova_penza.

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