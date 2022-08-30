Пензенец: На улице Попова троллейбусы паркуются на газоне

30.08.2022 | 11:32

Новость о том, что в Пензе за месяц выявили 227 автомобилистов-нарушителей, оставляющих свои машины на газонах возле Олимпийской аллеи, не оставила горожан равнодушными.

Один из читателей, Михаил К., обратил внимание на то, что на указанной территории паркуются не только легковые автомобили, но и общественный транспорт большой вместимости.

«Интересно, наказали ли сотрудники администрации своих коллег, которые устроили конечную для троллейбуса возле Олимпийской аллеи, не облагородив ее», - написал он.

В подтверждение своих слов пензенец опубликовал фото троллейбуса № 8, стоящего на обочине дороги. Травы под колесами не видно, однако, вероятно, она просто уничтожена колесами транспорта.

«Троллейбусы паркуются на газоне и приносят большой ущерб зеленым насаждениям», - утверждает автор.

Неделей раньше стало известно, что администрация Пензы планирует передать конечные пункты остановок в аренду предприятиям-перевозчикам для дальнейшего содержания. По мнению чиновников, такие полномочия дадут перевозчикам возможность следить за порядком и обеспечивать водителям и кондукторам нормальные условия труда.