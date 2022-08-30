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Глас народа

Пензенец: На улице Попова троллейбусы паркуются на газоне

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Новость о том, что в Пензе за месяц выявили 227 автомобилистов-нарушителей, оставляющих свои машины на газонах возле Олимпийской аллеи, не оставила горожан равнодушными.

Один из читателей, Михаил К., обратил внимание на то, что на указанной территории паркуются не только легковые автомобили, но и общественный транспорт большой вместимости.

«Интересно, наказали ли сотрудники администрации своих коллег, которые устроили конечную для троллейбуса возле Олимпийской аллеи, не облагородив ее», - написал он.

В подтверждение своих слов пензенец опубликовал фото троллейбуса № 8, стоящего на обочине дороги. Травы под колесами не видно, однако, вероятно, она просто уничтожена колесами транспорта.

«Троллейбусы паркуются на газоне и приносят большой ущерб зеленым насаждениям», - утверждает автор.

Неделей раньше стало известно, что администрация Пензы планирует передать конечные пункты остановок в аренду предприятиям-перевозчикам для дальнейшего содержания. По мнению чиновников, такие полномочия дадут перевозчикам возможность следить за порядком и обеспечивать водителям и кондукторам нормальные условия труда.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Троллейбусы паркуются на газоне и приносят большой ущерб зеленым насаждениям», - утверждает автор.
А что, тазы свои на газонах парковать можно, а троллейбус нельзя что ли? Он хотя бы много людей возит, а жоповозки только своих владельцев.

Гость||

Гость писал(a):

А что, тазы свои на газонах парковать можно, а троллейбус нельзя что ли? Он хотя бы много людей возит, а жоповозки только своих владельцев.
Вот это логика дегенерата

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Троллейбусы паркуются на газоне и приносят большой ущерб зеленым насаждениям», - утверждает автор.
Скорее на тротуаре...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Травы под колесами не видно, однако, вероятно, она просто уничтожена колесами транспорта.
Или ногами пешеходов.

Гость||

УБРАТЬ ТРОЛЛЕЙБУСЫ Или ПОВЫСИТЬ ПРОЕЗД - 35рублей.

Гость||

Миша К. У тебя мозги есть? Я понимаю когда авто паркуется либо крутое либо иное на газоне, это да. Надо наказывать, но троллейбус? У него какие габариты, как ему где то парковаться? И ещё - таким образом водитель троллейбуса наооборот сделал удобнее другим водителя авто, чтобы не загораживать проезжую часть. Миша К. - из таких как ты накажут водителя троллейбуса и впредь будут теперь загораживать дорогу, Подумай прежде чем писать, и второе- извинись перед водителем троллейбуса, писатель ты наш

Гость||

Это не троллейбус, это новый маневревный фонд..сегодня здесь, завтра там...


Имя: Гость
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