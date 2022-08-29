Сетевое издание|18+|Понедельник|29 авг 2022|15:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+34oC
+35oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Общество

Более 200 водителей припарковались на газоне у Олимпийской аллеи

Печать

В Пензе за месяц выявили 227 нарушений правил парковки на территории Олимпийской аллеи. Автомобилисты оставляют машины на газонах в зеленой зоне рядом с домом № 50 на улице Попова.

Ранее там располагалась контейнерная площадка, после место освободили, привели в порядок, восстановив там газон.

Зелень и свободная территория стали привлекать автовладельцев, игнорирующих правила.

«В целях исключения повторения подобных ситуаций и привлечения нарушителей к ответственности сотрудники администрации Первомайского района города в августе проводили проверки на улице Попова в ежедневном порядке», - рассказали в пресс-службе мэрии.

На данный момент внесено 64 представления об административных правонарушениях, 163 определения находятся в Госавтоинспекции.

Проверки продолжатся, а пока сотрудники городской администрации обратились к водителям, напомнив, что парковка на газоне, детской, спортивной площадке грозит штрафом гражданам от 500 до 1 000 рублей, должностным лицам - от 1 000 до 3 000 рублей, юридическим лицам - от 5 000 до 10 000 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Не всё озаборено, не всё застолблено. Рэкетирам чужие деньги спать не дают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте