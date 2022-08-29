Более 200 водителей припарковались на газоне у Олимпийской аллеи

29.08.2022 | 15:27

В Пензе за месяц выявили 227 нарушений правил парковки на территории Олимпийской аллеи. Автомобилисты оставляют машины на газонах в зеленой зоне рядом с домом № 50 на улице Попова.

Ранее там располагалась контейнерная площадка, после место освободили, привели в порядок, восстановив там газон.

Зелень и свободная территория стали привлекать автовладельцев, игнорирующих правила.

«В целях исключения повторения подобных ситуаций и привлечения нарушителей к ответственности сотрудники администрации Первомайского района города в августе проводили проверки на улице Попова в ежедневном порядке», - рассказали в пресс-службе мэрии.

На данный момент внесено 64 представления об административных правонарушениях, 163 определения находятся в Госавтоинспекции.

Проверки продолжатся, а пока сотрудники городской администрации обратились к водителям, напомнив, что парковка на газоне, детской, спортивной площадке грозит штрафом гражданам от 500 до 1 000 рублей, должностным лицам - от 1 000 до 3 000 рублей, юридическим лицам - от 5 000 до 10 000 рублей.