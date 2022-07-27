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Глас народа

Пензячка обнаружила опасный участок на туристическом маршруте

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В Пензе разрушена часть лестницы, ведущей от улицы Кирова к Белинского. Фотографии опасного участка прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читательница.

«Уже давно так, как бы ноги кто не переломал ночью», - написала девушка.

Судя по фото, сами ступени находятся в нормальном состоянии. Однако на прямом участке образовался провал, около двух десятков камней выбило с мест.

Указанная лестница находится рядом с новой прогулочной зоной, открытой в районе Оборонительного вала. Первоначально композиция включала фрагмент крепостной стены с набатной башней, чугунную мортиру и памятник Первопоселенцу. В 2020 году ее дополнили прогулочной зоной с лестницей, ведущей с улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору.

Ранее жительница города обратила внимание на проблему у памятника Первопоселенцу. Из-за разросшейся зелени панорама города оказалась практически полностью закрытой для обзора. В мэрии отреагировали на жалобу, растительность подрезали.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Уже давно так, как бы ноги кто не переломал ночью», - написала девушка.
Деньги главное попилены? А качество? Какое качество? Вы о чём?

Гость||

Пока этих чинушей-упырей не ткнешь разожравшимися харями НИЧЕГО не будут делать!

Гость||

Туристический маршрут ))))) А вы смешные.

Гость||

Ну туристов сюда если только под конвоем привезти. Добровольно никто не поедет. Что здесь смотреть - то? ТЦ, торчащие как фаллосы тут и там многоэтажки, уничтоженный исторические центр города, базар и цыган, торгующих трусами в центре города, сломанный фонтан, газоны и клумбы без травы и цветов, зато в собачьем дерьме, отсутствие парковок, отсутствие разметки на дорогах, отсутствие туалетов и ямы на центральной улице города

Гость||

Гость писал(a):

Ну туристов сюда если только под конвоем привезти. Добровольно никто не поедет. Что здесь смотреть - то? ТЦ, торчащие как фаллосы тут и там многоэтажки, уничтоженный исторические центр города, базар и цыган, торгующих трусами в центре города, сломанный фонтан, газоны и клумбы без травы и цветов, зато в собачьем дерьме, отсутствие парковок, отсутствие разметки на дорогах, отсутствие туалетов и ямы на центральной улице города
А мы им лошадь химерную с улыбкой Гагарина,впиндюрим на просмотр...

Гость||

Когда будут сделаны оргвыводы? Наказания и публичная порка виновных? Посадки за вредительство и расхищения?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Цыгане пусть себе торгуют везде, приобщаются

к цивилизации. Правильный путь. Но

под наблюдением.

Имя: Гость
Комментарий:

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