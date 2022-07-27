Пензячка обнаружила опасный участок на туристическом маршруте

27.07.2022 | 09:12

В Пензе разрушена часть лестницы, ведущей от улицы Кирова к Белинского. Фотографии опасного участка прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читательница.

«Уже давно так, как бы ноги кто не переломал ночью», - написала девушка.

Судя по фото, сами ступени находятся в нормальном состоянии. Однако на прямом участке образовался провал, около двух десятков камней выбило с мест.

Указанная лестница находится рядом с новой прогулочной зоной, открытой в районе Оборонительного вала. Первоначально композиция включала фрагмент крепостной стены с набатной башней, чугунную мортиру и памятник Первопоселенцу. В 2020 году ее дополнили прогулочной зоной с лестницей, ведущей с улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору.

Ранее жительница города обратила внимание на проблему у памятника Первопоселенцу. Из-за разросшейся зелени панорама города оказалась практически полностью закрытой для обзора. В мэрии отреагировали на жалобу, растительность подрезали.