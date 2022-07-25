Площадку за «Первопоселенцем» начали приводить в порядок

25.07.2022 | 15:38

Разросшуюся растительность возле памятника Первопоселенцу подрежут, чтобы панорама оставалась панорамой. Соответствующее поручение в понедельник, 25 июля, дал мэр Пензы Александр Басенко.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он поставил задачу проверить состояние объектов, имеющих туристическую привлекательность.

«Необходимо на постоянной основе проводить мониторинг знаковых и памятных мест, смотровых площадок, следить за их благоустройством», - подчеркнул Басенко.

Территорию у памятника уже начали облагораживать сотрудники «Пензавтодора».

На состояние смотровой площадки накануне сетевому изданию «ПензаИнформ» пожаловалась горожанка Ирина Л.

«Все заросло! Зелень - это, конечно, прекрасно, но не здесь, где она практически полностью закрывает обзор. Остался какой-то метровый или двухметровый клочок меж листвы, просвет, в который можно увидеть хоть что-то, но впечатление уже не то. Все запущено.

Раньше говорили, что памятник Первопоселенцу будет входить в экскурсионный маршрут, который свяжет его с Оборонительным валом, Спасским кафедральным собором, улицей Московской. Почему же в этом году допускается такое невнимание к панораме? Видовые точки всегда производят впечатление на туристов, а у нас на это махнули рукой», - высказалась пензячка.