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Общество

Площадку за «Первопоселенцем» начали приводить в порядок

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Разросшуюся растительность возле памятника Первопоселенцу подрежут, чтобы панорама оставалась панорамой. Соответствующее поручение в понедельник, 25 июля, дал мэр Пензы Александр Басенко.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он поставил задачу проверить состояние объектов, имеющих туристическую привлекательность.

«Необходимо на постоянной основе проводить мониторинг знаковых и памятных мест, смотровых площадок, следить за их благоустройством», - подчеркнул Басенко.

Территорию у памятника уже начали облагораживать сотрудники «Пензавтодора».

На состояние смотровой площадки накануне сетевому изданию «ПензаИнформ» пожаловалась горожанка Ирина Л.

«Все заросло! Зелень - это, конечно, прекрасно, но не здесь, где она практически полностью закрывает обзор. Остался какой-то метровый или двухметровый клочок меж листвы, просвет, в который можно увидеть хоть что-то, но впечатление уже не то. Все запущено.

Раньше говорили, что памятник Первопоселенцу будет входить в экскурсионный маршрут, который свяжет его с Оборонительным валом, Спасским кафедральным собором, улицей Московской. Почему же в этом году допускается такое невнимание к панораме? Видовые точки всегда производят впечатление на туристов, а у нас на это махнули рукой», - высказалась пензячка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Отремонтируйте кукушку, это центр города, наша достопримечательность, на её ремонт не надо огромных затрат!

Гость||

Хорошо, что мэр следит за новостями ПИ. Без вас никогда бы не узнал, что есть такая площадка... А виновные в сложившейся ситуации будут наказаны?

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо, что мэр следит за новостями ПИ.
Только этим маленький мук и занимается))

Гость||

Они срубили клён американский ,который быстро растет и не умирает, если его просто спилить без обработки средством Торнадо спил ,то будет много поросли. Правильнее надо было сначало обработать Торнадо по листу или в свол залить неразбавленным препарат. Когда он засохнет то можно пилить. Но там очень крутой спуск и там очень сложно работать. В теории уничтожить все клёны в низу и не забывать косить. Но косить там сложно.

Имя: Гость
Комментарий:

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