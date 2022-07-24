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Глас народа

Пензячка о панораме за памятником Первопоселенцу: Все запущено

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«Панорама за памятником Первопоселенцу перестала быть панорамой», - такое заявление сделала горожанка Ирина Л., обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

По ее словам, этим летом насладиться красивым видом областного центра из точки на улице Кирова невозможно.

«Все заросло! Зелень - это, конечно, прекрасно, но не здесь, где она практически полностью закрывает обзор. Остался какой-то метровый или двухметровый клочок меж листвы, просвет, в который можно увидеть хоть что-то, но впечатление уже не то. Все запущено», - посетовала женщина.

Как отметила Ирина, отсутствие должного ухода за данным местом тем более странно, что оно является точкой так называемого городского туристического маршрута.

«Раньше говорили, что памятник Первопоселенцу будет входить в экскурсионный маршрут, который свяжет его с Оборонительным валом, Спасским кафедральным собором, улицей Московской. Почему же в этом году допускается такое невнимание к панораме? Видовые точки всегда производят впечатление на туристов, а у нас на это махнули рукой. Раньше такого не было. Я не предлагаю спиливать деревья и кустарники, но подстричь их и облагородить местность можно», - высказалась пензячка.

Она надеется, что ситуация изменится к лучшему.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ой позорники.

Гость||

На единственной в Пензе смотровой площадке нет ни обзора из-за зарослей, ни обзорной трубы (а в Спутнике их целых две), и скамеек. Это не обзор, это позор.

Гость||

Городские лесорубы заняты на вырубке сосен в Ахунах и берёз на ГПЗ

Гость||

Кто засыпал всю Московскую песком и зачем?

Гость||

Гость писал(a):

Кто засыпал всю Московскую песком и зачем?
Для заполнения швов между плиткой...

Ветром разнесёт,дождём примоет куда нужно и уплотнит. Всё продумано и идёт по плану.

Гость||

Улица пешеходная?!Все ходят,из них сыплется.Что не так?

Имя: Гость
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