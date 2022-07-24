Пензячка о панораме за памятником Первопоселенцу: Все запущено

24.07.2022 | 10:42

«Панорама за памятником Первопоселенцу перестала быть панорамой», - такое заявление сделала горожанка Ирина Л., обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

По ее словам, этим летом насладиться красивым видом областного центра из точки на улице Кирова невозможно.

«Все заросло! Зелень - это, конечно, прекрасно, но не здесь, где она практически полностью закрывает обзор. Остался какой-то метровый или двухметровый клочок меж листвы, просвет, в который можно увидеть хоть что-то, но впечатление уже не то. Все запущено», - посетовала женщина.

Как отметила Ирина, отсутствие должного ухода за данным местом тем более странно, что оно является точкой так называемого городского туристического маршрута.

«Раньше говорили, что памятник Первопоселенцу будет входить в экскурсионный маршрут, который свяжет его с Оборонительным валом, Спасским кафедральным собором, улицей Московской. Почему же в этом году допускается такое невнимание к панораме? Видовые точки всегда производят впечатление на туристов, а у нас на это махнули рукой. Раньше такого не было. Я не предлагаю спиливать деревья и кустарники, но подстричь их и облагородить местность можно», - высказалась пензячка.

Она надеется, что ситуация изменится к лучшему.