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Глас народа

Пензенец назвал состояние Сурского водохранилища удручающим

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В понедельник, 25 июля, в редакцию портала «ПензаИнформ» обратился житель региона по имени Илья.

Он прислал фото и видео, сделанные на берегу главного водоема Пензенской области - Сурского водохранилища.

На кадрах запечатлена абсолютно непрозрачная вода ярко-зеленого цвета. В местах, где волна плещет на берег, скопилась пена.

«Пляж у санатория «Березовая роща», 24 июля. По словам местных, подобная картина наблюдается с июня», - написал Илья.

Качество воды оставляет желать лучшего во многих пензенских водоемах. По данным Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в середине июля в Пензе гигиеническим нормативам соответствовал только пруд у 6-й горбольницы. Остальные водоемы не проходят по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Поэтому на пляжах просто устанавливают таблички «Купаться запрещено».

Аналогичная ситуация сложилась в разных районах области. Так, в Сосновоборске жителям запретили купаться в Горском пруду, хотя пляж принят МЧС.

Между тем в связи с недоступностью зарубежных и российских курортов многие жители области отдыхают на местных водоемах.

Купание в непригодных для этого местах может обернуться трагедией. Так, на Сурском водохранилище с начала сезона произошло два несчастных случая. 30-летний мужчина погиб, нырнув с мостков и сломав шею. 21-летний молодой человек утонул во время отдыха с компанией.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Я в воду глядел.

Гость||

Две недели назад там такого не было. Ужас

Гость||

Всю ПЛАНЕТУ засрали, не только пензенское ВОДОХРАНИЛИЩЕ!!!

Имя: Гость
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