Жителям Сосновоборска запретили купаться на официальном пляже

13.07.2022 | 13:07

В среду, 13 июля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Сосновоборска Равиль Сабитов, рассказавший о проблемах, с которыми купальщики сталкиваются на местном пляже.

Речь идет о Горском пруде, который включен в перечень официальных пляжей, опубликованный на сайте регионального ГУ МЧС России.

«На днях произошло со мной такое обстоятельство! Я сопровождал своих внуков в названный пруд купаться. На улице жарища. Людей на берегу и в воде полным-полно. Особенно дети. Радости и удовольствия выше некуда.

Я тоже решил освежиться. Но! Сразу столкнулся с проблемой - как спуститься к воде? Перед купальным подмостком огромная дыра и промытый дождем провал. Берег на спуске к воде высокий, труднопреодолимый и детям, и людям пожилого возраста. Я с трудом, на пятой точке, все же спустился», - начал Равиль.

Решив поплавать, он наткнулся на туго натянутый между двумя мостиками капроновый шпагат.

От неожиданности чуть не захлебнулся, так как на шпагате отсутствовали поплавки и не было заметно. Между тем дети с высоты прыгают, и я удивился, почему еще никто не получил травму. Еле на четвереньках я вышел из воды, подошел к молодому человеку, сидящему на оранжевых спасательных жилетах в кустах и уткнувшемуся в свой телефон, - продолжил сельчанин.

Он попросил мужчину либо убрать шпагат, либо обозначить его поплавками, чтобы купающиеся не получили травму.

«В ходе беседы выяснилось, что его попросили здесь сидеть, что у него нет удостоверения спасателя, ему его обещали выдать только через неделю. И самое главное, ему за это производят оплату, и таких спасателей трое, дежурят они с 9:00 до 19:00. Я ему сделал замечание: «Если вы получаете деньги и находитесь на работе, то почему вы не следите, что вокруг происходит. Посмотрите, двое детей уже уплыли довольно далеко», - добавил Равиль.

Он также попросил убрать торчащие из воды доски, очистить прибрежную полосу от строительного мусора (кирпича и кусков бетона) и поменьше смотреть в телефон.

Представитель поселковой администрации ответил ему, что пляж вообще-то закрыт по санитарно-эпидемиологическим показателям: анализ проб воды показал, что она не соответствует требованиям.

«После этого мне пришлось позвонить в службу спасения 112. Не прошло много времени, пришел участковый. Я его попросил составить протокол, зафиксировать все безобразие, дал письменное объяснение по поводу вызова по 112. Вот теперь жду результата и буду готовить обращение в прокуратуру по поводу запрета купаться: почему МЧС разрешило купаться, а администрация запрещает! Вместо того чтобы благоустроить и создать условия для отдыха, проще запретить и ничего не делать. Как же происходила проверка купальных мест на водоемах, когда сплошные недопустимые недостатки?» - возмутился Равиль Сабитов.