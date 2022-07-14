Общество

Пензенцам запрещают купаться даже на официальных пляжах

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В среду, 13 июля, сотрудники главного регионального управления МЧС, министерств ЖКХ и общественной безопасности проверили три зоны отдыха у воды в Пензе.

Пляжи оказались пустыми: отдыхающих прогнала дождливая погода. Пользуясь этим, комиссия оценила оснащение территорий, квалификацию спасателей и наличие документов.

Проверка показала, что в целом дежурные готовы к принятию экстренных мер по спасению утопающих, у них имеется разрешающая документация. Однако выявились недочеты - в частности, отсутствуют стенды с указанием температуры воды и другими показателями, которые помогут отдыхающим сориентироваться, стоит или не стоит заходить в воду.

«Особое внимание проверяющие обратили на зону отдыха на ГПЗ. Они отметили, что здесь купаться нельзя, поскольку вода не прошла проверку Роспотребнадзора», - сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Между тем пляж в микрорайоне ГПЗ-24 вошел в перечень официальных зон отдыха, составленный МЧС. Как пояснили порталу «ПензаИнформ» в ведомстве, на официальных пляжах можно купаться в пределах буйков: на этой территории обследовано и расчищено дно, приняты иные меры для обеспечения безопасности купальщиков. За буйками купаться нельзя.

Тем не менее на ряде пляжей области просто установлены таблички, запрещающие заходить в воду. При этом, как правило, ссылка идет на несоответствие воды санитарным показателям (их определяет региональное управление Роспотребнадзора).

Примечательно, что на том же пляже на ГПЗ рядом размещены два взаимоисключающих плаката: «За буйки не заплывать» и «Купаться запрещено».

Аналогичная ситуация сложилась в Сосновоборске. О ней ранее сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал местный житель, посетивший Горский пруд с официальным пляжем. Мужчина обнаружил, что вместо буйков под водой натянут нейлоновый шпагат без поплавков, из-за него возникает опасность получить травму. Молодой человек, сидевший на оранжевых жилетах, даже не имел удостоверения спасателя и смотрел не на купальщиков, а в телефон. Представитель же поселковой администрации заявил возмущенному положением дел сельчанину, что пляж закрыт по санитарно-эпидемиологическим показателям.

«Почему МЧС разрешило купаться, а администрация запрещает! Вместо того чтобы благоустроить и создать условия для отдыха, проще запретить и ничего не делать», - возмутился сосновоборец.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
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Гость||

И что?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

размещены два взаимоисключающих плаката: «За буйки не заплывать» и «Купаться запрещено»
Взаимоисключающие? Эх, гуманитарии...

Гость||

Обычная практика чинков в короткий купальный сезон . Работать не хотят ,а значит ЗАПРЕТИТЬ!!!!!!!!!

Гость||

Правая рука не знает что делает левая! И так сойдёт с нашим замечательным безропотным населением

Гость||

Это как в сказка - "РАЗРЕШИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ". А запятую можно поставить как кому удобно. Администрация в случае чего поставит как ей удобно.

Ну если уж нельзя купаться так и запретили бы зоны отдыха размещать на пляжах!

Ну или организуйте условия полностью удовлетворяющие для содержания пляжа!

Хотим и конфетку съесть и .....сесть!

Гость||

А чего в ПензИ теперь МОЖНО, что НЕ запрещено - всё чем не хотят заниматься власти, то мгновенно запрещают и натравливают своих псов - росгвардейцев, ментов и т.п....

Гость||

Всю жизнь купался там, где хотел и не кого не спрашивал, и сейчас не собираюсь.

Имя: Гость
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