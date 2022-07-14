В Сурском водохранилище утонул еще один мужчина

14.07.2022 | 12:42

В четверг, 14 июля, спасатели обнаружили на глади Сурского водохранилища в месте слияния рек Узы и Суры тело утонувшего мужчины.

Как сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая, погибший 2001 года рождения.

Молодой человек отдыхал в компании. Он исчез 9 июля. На следующий день родственники обратились в полицию с заявлением о его пропаже.

«Тело было отбуксировано к берегу и передано представителям полиции», - сообщается на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра.

При первоначальном осмотре на теле не обнаружили каких-либо повреждений. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Это уже второй за купальный сезон несчастный случай на Сурском водохранилище. 9 июля трагедия случилась в районе реки Окульки.

Компания прыгала в водоем с мостика. В какой-то момент один из отдыхающих (мужчина 1992 года рождения) стал тонуть. Приятели вытащили его из водоема и попытались реанимировать до приезда медработников, однако те констатировали смерть.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по области, гибель мужчины наступила в результате перелома шейных позвонков.