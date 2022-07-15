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Общество

Лишь на одном пензенском пляже вода соответствует нормативам

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В Пензе гигиеническим нормативам соответствует только вода в пруду у городской клинической больницы скорой медицинской помощи. В остальных водоемах она не проходит по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

В июне, по данным ведомства, вода соответствовала нормативам в двух пензенских местах отдыха - на реке Вяде и в Засечном.

В то же время в управлении отметили, что зоны отдыха в районе Спутника, ГПЗ-24, на реке Вяде (Светлая Поляна), у городской больницы № 6, в районе улицы Павлушкина, 25, на прудах Русеевском и «Красный куст», а также пляж в Березовой роще находятся в удовлетворительном состоянии.

«На остальных территориях не проведены работы по благоустройству и санитарно-техническому оборудованию пляжей: не окрашено оборудование (скамейки, раздевалки), нет контейнеров для сбора ТБО, замусорена территория», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за несоответствия воды нормативам на многих официальных пляжах Пензенской области установлены таблички «Купаться запрещено», хотя эти места вошли в перечень зон отдыха, принятых МЧС.

Между тем в связи с недоступностью отдыха на зарубежных и российских курортах количество жителей области, желающих окунуться в местные водоемы, по сравнению с прошлыми годами выросло в разы. В том числе люди отдыхают на диких пляжах, где никто не придет на помощь в случае беды. С начала купального сезона в регионе утонуло более 10 человек.

Так, 14 июля на глади Сурского водохранилища было найдено тело 21-летнего молодого человека, пропавшего 9-го числа.

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Гость||

Кто из чиновников за это уже ответил? Кого привлекли?

Гость||

Ну теперь хоть там по ГОСТу тонуть можно.

Гость||

Более 10...Десять с половиной,что ли!?

Гость||

ой, а на не диком пляже придут на помощь,ага, щас, чет ни одного сообщения о спасенных, только утонувшие, причем на, типа, оф-х пляжах!

Имя: Гость
Комментарий:

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