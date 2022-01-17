В Каменке разыскивают живодеров, издевавшихся над собакой

17.01.2022 | 16:01

В Каменке по факту жестокого обращения с животным возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте центра «Питомец».

В начале января стало известно о собаке по кличке Мира, жившей около автовокзала. Животное стало жертвой садистов и получило страшные травмы: на всех лапах и на хвосте мясо срезано до костей и сухожилий, из-за чего начался некроз, а также отрезана верхняя часть носа.

Над собакой несколько дней издевались, а затем выкинули на мороз. Сейчас животному требуется лечение и реабилитация.

«Мы сделали первый шаг на пути к правосудию! Общественный резонанс заставил передумать сотрудников Каменского ОВД, и сегодня было принято решение о возбуждении дела. Это еще не победа. Сейчас важно найти виновников, важно найти настоящего живодера, а не свалить вину на кого-то», - написали волонтеры.

Активисты добавили, что у них есть подозреваемые в этом преступлении, своими предположениями они поделились с полицейскими.

Фото instagram.com/centr_pitomec.