Полметра для прохода: пензенцы рискуют упасть на Московской

17.09.2021 | 13:01

Пешеходная дорожка вверху Московской представляет опасность для людей. Об этом заявил один из жителей Пензы, пожелавший остаться неизвестным, пост которого в пятницу, 17 сентября, разместила группа penza_novosti в Instagram.

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«Вчера или даже позавчера перерыли пешеходную дорогу на Московской на глубине три метра. Прохода оставили 50 см, ничем не огородили, и все у них ок… Люди ходят, рискуя упасть в котлован!» - написал автор.

Он снял на камеру момент, когда пешеходы преодолевают проблемный участок. Видно, что пройти можно только гуськом.

«А как же, по-вашему, они должны делать то, из-за чего они раскопали?» - поинтересовался один из пользователей, не разделив опасений автора.

Реконструкция одной из старейших улиц Пензы должна завершиться в декабре. Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила свыше 265 млн рублей.

Проект благоустройства верхней части Московской предусматривает мощение гранитной плиткой (она уже закуплена в полном объеме), установку новых световых опор и малых архитектурных форм, посадку дополнительных зеленых насаждений.