Сетевое издание|18+|Пятница|10 сен 2021|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |

Глас народа

Пензенский таксист пожаловался на агрессивное поведение пассажира

Печать

Пензенский таксист в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о конфликте с пассажиром. Тот отказался оплачивать проезд.

По словам автомобилиста, около 23:00 он принял заказ: требовалось отвезти клиента с улицы Аустрина, 162, до Толстого, 3. По прибытии на место пассажир не стал платить за услугу.

«Он отказался платить, мотивируя тем, что «не я вызывал, я платить не буду». Клиент был трезв и адекватен в процессе поездки. Я ему показал в приложении его заказ от и до, сумму и оплату наличными. После чего он вышел и подошел ко мне со словами «выходи». Я достал телефон. Была потасовка, выхватил телефон, выбросил. Потом он ушел в подъезд, и все. И все это - из-за 94 рублей», - рассказал в посте водитель.

Он добавил, что поездка была на расстояние в 6 км.

К посту мужчина прикрепил видео. На кадрах - не оплативший проезд мужчина. Снимающий ролик автор просит его: «Ну-ка, покажись». В ответ пассажир с силой толкает оператора. «94 рубля, будьте готовы к оплате», - озвучивает таксист, однако вновь получает толчок. Затем съемка прерывается.

Ранее в Пензе широко обсуждался конфликт таксиста и девушки-пассажирки в Терновке в конце августа. Молодая горожанка пожаловалась, что водитель избил ее, поскольку ему не понравилась мелочь, которой она оплатила проезд.

Иную версию событий выдвинул представитель автопарка. По его словам, оплата услуги (49 рублей) должна была списаться с карты, но на счету денег не оказалось, поэтому девушка набрала мелочью 40 рублей. Водитель согласился и на это. Что касается травм, то пензячка упала после того, как вышла из машины.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

таксисты вконец обнаглели, яндекстакси пусть в штат берет таксериков и пусть ответственность несет за них

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте