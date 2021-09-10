Пензенский таксист пожаловался на агрессивное поведение пассажира

10.09.2021 | 11:38

Пензенский таксист в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о конфликте с пассажиром. Тот отказался оплачивать проезд.

По словам автомобилиста, около 23:00 он принял заказ: требовалось отвезти клиента с улицы Аустрина, 162, до Толстого, 3. По прибытии на место пассажир не стал платить за услугу.

«Он отказался платить, мотивируя тем, что «не я вызывал, я платить не буду». Клиент был трезв и адекватен в процессе поездки. Я ему показал в приложении его заказ от и до, сумму и оплату наличными. После чего он вышел и подошел ко мне со словами «выходи». Я достал телефон. Была потасовка, выхватил телефон, выбросил. Потом он ушел в подъезд, и все. И все это - из-за 94 рублей», - рассказал в посте водитель.

Он добавил, что поездка была на расстояние в 6 км.

К посту мужчина прикрепил видео. На кадрах - не оплативший проезд мужчина. Снимающий ролик автор просит его: «Ну-ка, покажись». В ответ пассажир с силой толкает оператора. «94 рубля, будьте готовы к оплате», - озвучивает таксист, однако вновь получает толчок. Затем съемка прерывается.

Ранее в Пензе широко обсуждался конфликт таксиста и девушки-пассажирки в Терновке в конце августа. Молодая горожанка пожаловалась, что водитель избил ее, поскольку ему не понравилась мелочь, которой она оплатила проезд.

Иную версию событий выдвинул представитель автопарка. По его словам, оплата услуги (49 рублей) должна была списаться с карты, но на счету денег не оказалось, поэтому девушка набрала мелочью 40 рублей. Водитель согласился и на это. Что касается травм, то пензячка упала после того, как вышла из машины.