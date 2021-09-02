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Глас народа

Зареченку, снявшую видео с опасной горкой, упрекнули в пассивности

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В группе Заречного в Instagram опубликована видеозапись, на которой местная жительница запечатлела опасную детскую горку. Она указала, что конструкция, расположенная во дворе напротив детского сада № 5, представляет собой угрозу для здоровья детей.

В доказательство своих слов девушка демонстрирует широкую щель между двумя частями горки - площадкой, с которой производится спуск, и лотком, по которому идет скольжение ребенка. Они того и гляди развалятся.

На видео также снята девочка лет пяти, которая сначала раскачивается на перекладине, а затем скатывается с горки.

«Горка травмоопасная, держится на одном болте, раскачивается. В любой момент она может упасть, и дети травмируются» , - предупреждает автор видео.

Комментаторы не поддержали, а осудили автора видео.

«При всем этом вы решили снять это на видео, но не остановить ребенка, который с таким рвением одолевает эту горку», «Для безопасности своих детей я бы сама, без соцсетей, закрепила горку. Мне мои дети дороги», «Вот поэтому мы так и живем. Взяли бы и сделали для своих же детей», - откликнулись они.

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Гость||

Ага, вот так скажешь чужому ребёнку, что б не катался с горки, а потом от её яжматери отбивайся.

Имя: Гость
Комментарий:

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