Жительница области рассказала о гибели пчел от агрохимикатов

22.06.2021 | 09:54

В понедельник, 21 июня, в группе «Подслушано|Нижний Ломов» соцсети «ВКонтакте» подняли проблему массовой гибели пчел.

«Продолжается сельскохозяйственный сезон, и в этот раз нашу пасеку не обошло это страшное зрелище. Благодаря людям, которые травят поля, надеясь на высокие урожаи, как бы поднимая уровень Пензенской области, на самом деле убивают всю живую природу. У многих в нашем и других районах от таких ядовитых обработок гибнут не первый год пчелы, но почему-то никто не хочет обращать на это внимание, всем нужны высокие показатели по урожаям», - написала Ирина С.

Она подчеркнула, что гербициды и фунгициды, которыми обрабатывают поля, влияют на все живые организмы, в том числе на человека.

«Целая пасека из 90 семей сгинула за 3 дня. Кто ответит за это? Столько сил, средств вложено, а ущерб никто не возместит, ведь никто не считает себя виноватым, предупредили же «не выпускайте пчел и скот с мая по сентябрь», а вы у себя в голове только подумайте, как их можно не выпускать, они что, собака? Привязал и будут сидеть?» - выразила недоумение Ирина.

Практически ежегодно из-за ядохимикатов, которые распыляют на полях региона, погибают пчелиные семейства. Так, урожая меда в 2019 году лишились пасечники села Потьма Мокшанского района.

В 2012-2013 годах погибли несколько тысяч пчелосемей на 78 пасеках в 14 населенных пунктах Мокшанского, Лунинского, Сердобского и Малосердобинского районов. Специалисты высказали мнение, что мор произошел из-за пестицидов и агрохимикатов.

Конфликт между аграриями и пчеловодами стал темой обсуждения в марте 2019-го. Выходом могли бы стать изменения регионального закона «О пчеловодстве», которые разрабатывает минсельхоз области.

В 2020 году было решено усилить работу по информированию пчеловодов о предстоящей обработке полей гербицидами.