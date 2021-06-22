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Глас народа

Жительница области рассказала о гибели пчел от агрохимикатов

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В понедельник, 21 июня, в группе «Подслушано|Нижний Ломов» соцсети «ВКонтакте» подняли проблему массовой гибели пчел.

«Продолжается сельскохозяйственный сезон, и в этот раз нашу пасеку не обошло это страшное зрелище. Благодаря людям, которые травят поля, надеясь на высокие урожаи, как бы поднимая уровень Пензенской области, на самом деле убивают всю живую природу. У многих в нашем и других районах от таких ядовитых обработок гибнут не первый год пчелы, но почему-то никто не хочет обращать на это внимание, всем нужны высокие показатели по урожаям», - написала Ирина С.

Она подчеркнула, что гербициды и фунгициды, которыми обрабатывают поля, влияют на все живые организмы, в том числе на человека.

«Целая пасека из 90 семей сгинула за 3 дня. Кто ответит за это? Столько сил, средств вложено, а ущерб никто не возместит, ведь никто не считает себя виноватым, предупредили же «не выпускайте пчел и скот с мая по сентябрь», а вы у себя в голове только подумайте, как их можно не выпускать, они что, собака? Привязал и будут сидеть?» - выразила недоумение Ирина.

Практически ежегодно из-за ядохимикатов, которые распыляют на полях региона, погибают пчелиные семейства. Так, урожая меда в 2019 году лишились пасечники села Потьма Мокшанского района.

В 2012-2013 годах погибли несколько тысяч пчелосемей на 78 пасеках в 14 населенных пунктах Мокшанского, Лунинского, Сердобского и Малосердобинского районов. Специалисты высказали мнение, что мор произошел из-за пестицидов и агрохимикатов.

Конфликт между аграриями и пчеловодами стал темой обсуждения в марте 2019-го. Выходом могли бы стать изменения регионального закона «О пчеловодстве», которые разрабатывает минсельхоз области.

В 2020 году было решено усилить работу по информированию пчеловодов о предстоящей обработке полей гербицидами.

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Гость||

гибнут не только пчелы,ЛЮДИ,а мы молчим.....

Гость||

Гость писал(a):

гибнут не только пчелы,ЛЮДИ,а мы молчим.....
От онкологии .

Гость||

Про страховку Вы не слышали?

Гость||

может еще мух пожалеть, мухи у нас!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.06.2021 10:41|

может еще мух пожалеть, мухи у нас

В школе вы видимо пропускали уроки биологии, зоологии. Или не способны построить элементарную причинно-следственную связь.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.06.2021 10:36|

Про страховку Вы не слышали?

один раз мой родственник, занимавшийся тогда мелким фермерством, поддался на уговоры страховой и застраховал урожай. Весной снег на полях резко растаял, встала вода, потом ударил мороз. Очень много посевов вымерзло. Он взял справку в местном отделении метеорологии или как там это называется, о том что были морозы, подал в страховую. Страховая сказала - мы берем сводку погоды в областном центре, и у нас никаких морозов не было. То есть случай не страховой. Естесственно никакх выплат по страховке. С тех пор, все страховые идут на всем известные три буквы. С пчеловодством, уверен, будет все абсолютно так же.

Гость||

Суть в том, что современное химикатное сельхозпроизводство и пчеловодство просто несовместимо. Переезжать нужно куда-нибудь на Алтай, или в Башкирию. Оттуда даже мед экологичнее и дороже.

Гость||

Главной рекомендацией является налаживание эффективной, в том числе, электронной коммуникации между растениеводами и пасечниками. Если агрономические службы сельхозпредприятий намерены провести обработку посевов химикатами, они должны сообщить об этом, с указанием точной даты, в специальную электронную систему, доступ к которой имеют все пчеловоды, работающие легально.

Далее спасение пчел становится делом техники. В указанное время пасечники предпринимают действия по недопущению вылета пчел во временно опасную для них зону

Гость||

Гость писал(a):

Страховая сказала - мы берем сводку погоды в областном центре, и у нас никаких морозов не было. То есть случай не страховой. Естесственно никакх выплат по страховке. С тех пор, все страховые идут
Простите, а вы дурачок?

Гость||

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 490-ФЗ “О пчеловодстве в Российской Федерации”

Статья 16. Предотвращение отравления пчел пестицидами и агрохимикатами

1. Не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких работ, обеспечивают доведение до населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) информации о таких работах.

2. Информация о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов должна содержать следующие сведения:

1) границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков;

2) сроки проведения работ;

3) способ проведения работ;

4) наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности;

5) сведения об опасных свойствах запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов;

6) рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Гость||

А про прекращение применения гербицидов, в результате чего травится и человек через воздух и через продукцию, речи даже не идет!!! Пусть вымирают все???

Гость||

Гость писал(a):

А про прекращение применения гербицидов, в результате чего травится и человек через воздух и через
Вы дурочка?

Гость||

тебя умника пора политанью обработать..........

Гость||

Все все оповещают: "В период 01.06.2021 по 31.06.2021, будет проводится обработка химикатами в районе сел таких-то"

Имя: Гость
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