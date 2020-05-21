В регионе планируют предотвратить гибель пчел от агрохимикатов

21.05.2020 | 10:11

В Пензенской области усилят работу по информированию пчеловодов о предстоящей обработке полей гербицидами. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя министра сельского хозяйства области Эдуарда Каташова, предпринимателей, которые занимаются разведением пчел, своевременно предупреждают о планирующейся обработке полей. Работа ведется как в отдельных населенных пунктах, так и в районах и контролируется министерством.

В связи с поручением Ивана Белозерцева она в 2020 году она будет усилена.

Практически ежегодно из-за ядохимикатов, которые распыляют на полях региона, погибают пчелиные семейства. Так, урожая меда в 2019 году лишились пасечники села Потьма Мокшанского района.

В 2012-2013 годах погибли несколько тысяч пчелосемей на 78 пасеках в 14 населенных пунктах Мокшанского, Лунинского, Сердобского и Малосердобинского районов. Специалисты высказали мнение, что мор произошел из-за пестицидов и агрохимикатов.

Конфликт между аграриями и пчеловодами стал темой обсуждения в марте 2019-го. Выходом могли бы стать изменения в региональный закон «О пчеловодстве», которые разрабатывает минсельхоз области.