Общество

В регионе планируют предотвратить гибель пчел от агрохимикатов

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В Пензенской области усилят работу по информированию пчеловодов о предстоящей обработке полей гербицидами. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя министра сельского хозяйства области Эдуарда Каташова, предпринимателей, которые занимаются разведением пчел, своевременно предупреждают о планирующейся обработке полей. Работа ведется как в отдельных населенных пунктах, так и в районах и контролируется министерством.

В связи с поручением Ивана Белозерцева она в 2020 году она будет усилена.

Практически ежегодно из-за ядохимикатов, которые распыляют на полях региона, погибают пчелиные семейства. Так, урожая меда в 2019 году лишились пасечники села Потьма Мокшанского района.

В 2012-2013 годах погибли несколько тысяч пчелосемей на 78 пасеках в 14 населенных пунктах Мокшанского, Лунинского, Сердобского и Малосердобинского районов. Специалисты высказали мнение, что мор произошел из-за пестицидов и агрохимикатов.

Конфликт между аграриями и пчеловодами стал темой обсуждения в марте 2019-го. Выходом могли бы стать изменения в региональный закон «О пчеловодстве», которые разрабатывает минсельхоз области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В полях уже перепелов и куропаток совсем не стало-попередохли от химии.И этой химией с полей дышим.

Гость||

Это точно. У нас в Белинском районе летом самолетики над полями беспрестанно летают. У нас пчелы гибнут уже года три подряд. Как началась эта мода на опыления с самолетов, так каждый год пчел теряем.

Имя: Гость
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