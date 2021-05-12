Жители Засечного платят за питьевую воду, но не получают ее

12.05.2021 | 13:27

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель села Засечного Пензенского района с жалобой на водоснабжение.

Уже несколько лет он и его соседи требуют от властей заняться улучшением качества воды, текущей из кранов в домах на улице Механизаторов.

«Вот что мы пьем», - прокомментировал сельчанин видео, на котором показывает полностью загрязненный фильтр.

Мужчина пояснил, что картриджа хватает на 3-4 дня, далее его следует заменить. Однако уже через 16 часов фильтр из бежевого становится коричнево-желтым.

«Все знают проблему, но продолжают собирать деньги по тарифу и, более того, ежегодно индексировать согласно повышению цен на услуги. Заниматься качеством воды – это не про них. Писали и бывшему губернатору, и главе района, но результатов никаких. Впору в прокуратуру идти», - добавил сельчанин.

В свое сообщение он прикрепил скриншоты переписки с администрацией Пензы и с экс-губернатором Иваном Белозерцевым. Ответ чиновников гласит, что проект водоснабжения Засечного разрабатывается, село планируют подключить к сетям Пензы и рассматривают возможность участия в программе «Чистая вода».