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Глас народа

Жители Засечного платят за питьевую воду, но не получают ее

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель села Засечного Пензенского района с жалобой на водоснабжение.

Уже несколько лет он и его соседи требуют от властей заняться улучшением качества воды, текущей из кранов в домах на улице Механизаторов.

«Вот что мы пьем», - прокомментировал сельчанин видео, на котором показывает полностью загрязненный фильтр.

Мужчина пояснил, что картриджа хватает на 3-4 дня, далее его следует заменить. Однако уже через 16 часов фильтр из бежевого становится коричнево-желтым.

«Все знают проблему, но продолжают собирать деньги по тарифу и, более того, ежегодно индексировать согласно повышению цен на услуги. Заниматься качеством воды – это не про них. Писали и бывшему губернатору, и главе района, но результатов никаких. Впору в прокуратуру идти», - добавил сельчанин.

В свое сообщение он прикрепил скриншоты переписки с администрацией Пензы и с экс-губернатором Иваном Белозерцевым. Ответ чиновников гласит, что проект водоснабжения Засечного разрабатывается, село планируют подключить к сетям Пензы и рассматривают возможность участия в программе «Чистая вода».

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Писали и бывшему губернатору, и главе района, но результатов никаких. Впору в прокуратуру идти», - добавил сельчанин.
Отборные терпилы.

Гость||

Заплатите по полной !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Писали и бывшему губернатору, и главе района, но результатов никаких. Впору в прокуратуру идти», - добавил сельчанин.
Сходите. И там тоже над вами поржут.

Гость||

Смеётся тот, кто смеётся Последним.

Гость||

Над последним!

Гость||

Гость писал(a):

Отборные терпилы.
Ну, ты бы, конечно, не терпел, а сразу под дверью наложил бы.

Гость||

Гость писал(a):

Сходите. И там тоже над вами поржут.
Предложат пойти в суд или подать жалобу вышестоящему прокурору.

Имя: Гость
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