Включить забыли: подвесной мост в Пензе лишился освещения

13.04.2021 | 17:00

В понедельник, 12 апреля, в группе penza_novosti соцсети Instagram появилось сообщение, что подвесной мост через Суру погружен в темноту.

«На освещение потратили более 2,5 млн рублей, и где оно? Время 20:22», - задался вопросом автор поста.

Сообщение горожанин проиллюстрировал роликом, на котором видно, что новые светильники на конструкции не горят.

Ранее в марте видео с ярко освещенным мостом, который обрел красный цвет, поделился в своем аккаунте соцсети Instagram мэр Андрей Лузгин. Градоначальник отметил, что старые светильники заменили на светодиодные. На работы планировалось потратить более 4 млн рублей. Пока специалисты занимались на объекте, конструкция не освещалась.

«Ну как красили, так и освещали», «Потрачено и сделано - не одно и то же», «Включить забыли», - объяснили комментаторы темноту на подвесном мосту.

Фото, видео instagram.com/penza_novosti.