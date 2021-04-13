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Глас народа

Включить забыли: подвесной мост в Пензе лишился освещения

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В понедельник, 12 апреля, в группе penza_novosti соцсети Instagram появилось сообщение, что подвесной мост через Суру погружен в темноту.

«На освещение потратили более 2,5 млн рублей, и где оно? Время 20:22», - задался вопросом автор поста.

Сообщение горожанин проиллюстрировал роликом, на котором видно, что новые светильники на конструкции не горят.

Ранее в марте видео с ярко освещенным мостом, который обрел красный цвет, поделился в своем аккаунте соцсети Instagram мэр Андрей Лузгин. Градоначальник отметил, что старые светильники заменили на светодиодные. На работы планировалось потратить более 4 млн рублей. Пока специалисты занимались на объекте, конструкция не освещалась.

«Ну как красили, так и освещали», «Потрачено и сделано - не одно и то же», «Включить забыли», - объяснили комментаторы темноту на подвесном мосту.

Фото, видео instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

если включат, они проработают два дня и сгорят. Включать будут только по праздникам)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подвесной мост через Суру погружен в темноту
Мосту Дружбы стало стыдно((((

Гость||

Лузгин улетел в Москву за лампочками, потерпите неделю.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

обрел красный цвет
Идею выбрать подобную расцветку озвучил бывший главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе. Иоффе уволили. Когда мосту вернут стандартный цвет.

Гость||

Вкрутят... и зажгут

Гость||

Темнота-друг молодежи.

Гость||

Гость писал(a):

Иоффе уволили. Когда мосту вернут стандартный цвет.
Возвращайте! Иоффе сказал, что оплатит!

Гость||

Гость писал(a):

Иоффе уволили.
И всё?

Гость||

Гость писал(a):

обрел красный цвет
А кто там увидел красный? Был сегодня на набережной ,мало того что она грязная и разваливается ,плитки улетают в воду и столбик один выдрали , так ещё и мост днем не красный , а бордово-черный из-за естественного солнечного освещения со стороны Ростка. И ещё одно может кто ни будь из чиновников объяснит зачем дугой задрали центральный пролет Бакунинского моста? Чем их не устраивал прямой мост?

Имя: Гость
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