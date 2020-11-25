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Глас народа | В центре Пензы очередная машина попала в яму-ловушку

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В среду, 25 ноября, в центре Пензы произошел инцидент, о котором сообщил в группе в соцсети «ВКонтакте» его очевидец.

«Суворова - Кулакова. КамАЗ провалился под асфальт», - написал он, выложив в Сеть фото.

На кадрах запечатлен большегруз, в кузове которого лежит большая металлическая емкость. Задние колеса машины примерно до половины погружены в провал, образовавшийся в проезжей части.

Случаи, когда в Пензе автомобили попадают в ловушки из-за проседания грунта, нередки. 26 сентября на улице Собинова видеокамера запечатлела КамАЗ, левое заднее колесо которого оказалось в глубокой яме. Чуть позже в группе появился ролик, как автомашину освобождают из нее. Для этого потребовалась помощь крана.

8 июля на пересечении улиц Максима Горького и Московской покрытие провалилось под автомобилем дорожной службы, который привез песок. «Приехали ремонтировать провалившуюся плитку и сами провалились», - пошутил тогда автор поста.

Самым памятным случаем для жителей областного центра стала трагедия, которая произошла 19 ноября 2019 года. Автомобиль «Лада-Ларгус», заехавший на парковку рядом с домом № 37 на улице Аустрина, провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир скончались на месте.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

О! Теперь на КАМАЗ всех собак повесят за вчерашние раскопки.

Гость||

Опа, а я там частенько поворачиваю, вот пронесло! Слава тебе яйца

Гость||

Асфальт проседает потому что дорожную подушку размывает вода от порывов различных сетей.Все происходит это только от одного ,ресурсники выжимают из инфраструктуры все ,даже больше ,поэтому проседает асфальт,поэтому люди заживо варятся в кипятке и ещё потому что у нас блатные непрофессиональные чиновники,которые занимаются распилами и не хотят выполнять свои должностные обязанности ,а когда они переходят в коммерческие структуры (Ю.И.)кошмар и проклятье в городе продолжается.Вот и ещё одна улица с отличным асфальтом изуродована.

Гость||

БКАД в действии!

Гость||

Пенза в лидерах по БКАД!

Гость||

Это просто прорыв

Гость||

Все новые дороги изуродованы после раскопок и подобных провалов, пожалуй в городе нет ни одного участка отремонтированной по БКАД дороги, где не проводились раскопки и наложены заплатки на асфальте.

Гость||

проезжал мимо до аварии - все машины объезжали это место, там щебенка, красное ограждение (его кстати на фото видно), естественно движение по кулакова было трудновато. Через час еду обратно - а там уже камаз, ну он большой, ему виднее

Гость||

Стабильность, безопасность, развитие.

Гость||

Гость писал(a):

Стабильность, безопасность,
Всхрюк засчитан, ОК.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автомобиль «Лада-Ларгус», заехавший на парковку рядом с домом № 37 на улице Аустрина, провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир скончались на месте.
Эти жизни на совести администрации.

Гость||

Гость писал(a):

блатные непрофессиональные чиновники,которые занимаются распилами и не хотят выполнять свои должностные обязанности
Как же ты прав. Вот только непонятно, что делать.

Гость||

Гость писал(a):

Автомобиль «Лада-Ларгус», заехавший на парковку рядом с домом № 37 на улице Аустрина, провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир скончались на месте.

Эти жизни на совести администрации.

Нет, на совести сварного, делавшего шов в 1971 году.

Гость||

Гость писал(a):

Нет, на совести сварного, делавшего шов
Причем тут я. На совести тех, кто в 1971 а) не сделал проектные перегородки в траншее, б) а те что сделаны, некачественно, тощий раствор, украденный цемент, в) отсыпали песчаную подушку без трамбовки, на отвяжись

Имя: Гость
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