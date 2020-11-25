25.11.2020 | 12:40

В среду, 25 ноября, в центре Пензы произошел инцидент, о котором сообщил в группе в соцсети «ВКонтакте» его очевидец.

«Суворова - Кулакова. КамАЗ провалился под асфальт», - написал он, выложив в Сеть фото.

На кадрах запечатлен большегруз, в кузове которого лежит большая металлическая емкость. Задние колеса машины примерно до половины погружены в провал, образовавшийся в проезжей части.

Случаи, когда в Пензе автомобили попадают в ловушки из-за проседания грунта, нередки. 26 сентября на улице Собинова видеокамера запечатлела КамАЗ, левое заднее колесо которого оказалось в глубокой яме. Чуть позже в группе появился ролик, как автомашину освобождают из нее. Для этого потребовалась помощь крана.

8 июля на пересечении улиц Максима Горького и Московской покрытие провалилось под автомобилем дорожной службы, который привез песок. «Приехали ремонтировать провалившуюся плитку и сами провалились», - пошутил тогда автор поста.

Самым памятным случаем для жителей областного центра стала трагедия, которая произошла 19 ноября 2019 года. Автомобиль «Лада-Ларгус», заехавший на парковку рядом с домом № 37 на улице Аустрина, провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир скончались на месте.