Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|10:34
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Глас народа | Ночью в центре Пензы устроили стрельбу

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Пользователям соцсетей рассказали об инциденте со стрельбой, случившемся в центре Пензы в ночь с 16 на 17 ноября.

Видео с места происшествия выложил один из участников группы «Пенза live» во «ВКонтакте». На кадрах запечатлены два легковых автомобиля, припаркованные на улице Плеханова, недалеко от строящегося цирка. Видна вспышка и слышен звук выстрела.

«23:20», - указал время очевидец.

В комментариях интернет-пользователи посмеялись над произошедшим.

«4 секунды экшена, почему больше снять не могли?» - полюбопытствовал один из участников группы.

«Снайпер убил оператора», - пошутил в ответ другой.

За подобные нарушения (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) законом предусмотрена уголовная ответственность. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, деяние наказывается штрафом (от 300 до 500 тыс. руб.), обязательными, исправительными либо принудительными работами или лишением свободы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Чем "лучше" жизнь тем больше преступлений!

Гость||

Дурачек пишит...

Гость||

Дикари!

Гость||

Перестрелка?

Гость||

Даунов в Пензе большинство, а безнаказанность увеличивает преступность. Полиции в Пензе не видно ни днём, ни ночью?!

Гость||

Ну чего размусоливать то ? Дурачков найти, изъять, арестовать ! Судя по машинам детишки.

Гость||

Гость писал(a):

Полиции в Пензе не видно ни днём, ни ночью?!
Ещё одна реформа и звонить больше некуда будет.

Гость||

Гость писал(a):

Ещё одна реформа и звонить больше некуда будет.
Следовательно нужно вооружаться и желательно полуавтоматическим оружием ... грядут смутные времена. Воры со всех сторон догрызают страну. Вернее её остатки.

Гость||

Тут и без голосований за лучший город РФ Пенза каждый день отличается. То повышение цен, то людей сбивают на остановке, теперь стрельба в центре города.

Гость||

А в Чемодановке салюты стреляют, не всем нравится! Покоя нет никакого.

Гость||

Полиция может только на алкашей во дворе протоколы клепать.

Гость||

ну центр города же, ну ребят, Шуист это дальше

Гость||

Гость писал(a):

Полиции в Пензе не видно ни днём, ни ночью?!
м слава Богу!

Гость||

Даунов в Пензе большинство, а безнаказанность увеличивает преступность. Полиции в Пензе не видно ни днём, ни ночью?!

Они ловят тех, кто без масок в транспорте, сейчас нет других забот - все в шоколаде, а безмасочники - вот глобальная проблема Пензы.

Гость||

Гость писал(a):

Полиция может только на алкашей во дворе протоколы клепать.
А ты не пей .. во дворах.

Имя: Гость
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