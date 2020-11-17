17.11.2020 | 09:12

Пользователям соцсетей рассказали об инциденте со стрельбой, случившемся в центре Пензы в ночь с 16 на 17 ноября.

Видео с места происшествия выложил один из участников группы «Пенза live» во «ВКонтакте». На кадрах запечатлены два легковых автомобиля, припаркованные на улице Плеханова, недалеко от строящегося цирка. Видна вспышка и слышен звук выстрела.

«23:20», - указал время очевидец.

В комментариях интернет-пользователи посмеялись над произошедшим.

«4 секунды экшена, почему больше снять не могли?» - полюбопытствовал один из участников группы.

«Снайпер убил оператора», - пошутил в ответ другой.

За подобные нарушения (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) законом предусмотрена уголовная ответственность. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, деяние наказывается штрафом (от 300 до 500 тыс. руб.), обязательными, исправительными либо принудительными работами или лишением свободы.