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Глас народа | В Каменке безопасности горожан угрожает знак «Автобусная остановка»

24.03.2020|09:30
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В Каменке горожанам, ждущим транспорт у остановочного павильона «ГПТУ», следует быть внимательными. Над их головами навис повалившийся знак «Автобусная остановка».

Соответствующие снимки в понедельник, 23 марта, разместил в соцсети «ВКонтакте» житель Каменки, сохранивший анонимность. «В период пандемии кто-то умрет на остановке не от коронавируса», - написал он.

На фото запечатлен остановочный павильон, на крыше которого лежит упавшая опора знака. Металлическая пластина с изображением автобуса висит над тротуаром.

Остановка «ГПТУ» не единственное место в городе, ставшее опасным. Ранее местный житель сообщил в соцсети о накренившемся столбе у дома № 5 на улице Дзержинского. Основание конструкции сгнило, и она стала угрозой безопасности местных жителей.

Фото vk.com/sekretkamenka.

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