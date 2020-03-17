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Глас народа | В Каменке сгнивший столб вот-вот рухнет на жилой дом

17.03.2020|12:19
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В Каменке накренившийся столб на улице Дзержинского угрожает безопасности и жизни людей. Об этом в понедельник, 16 марта, в социальной сети «ВКонтакте» рассказал местный житель.

Ставшая опасной конструкция находится возле дома № 5. Автор поста отметил, что деревянное основание давно сгнило и держится на честном слове. Причиной ЧП может стать сильный порыв ветра.

«В очередной раз халатность должностных лиц энергокомпании и администрации города может привести к трагедии и человеческим жертвам. В непосредственной близости от столба проходит линия электропередачи. С каждым днем он все больше наклоняется», - отметил горожанин.

На снимках запечатлена деревянная опора линии электропередачи, которую всячески пытались закрепить при помощи цементного блока и металлического штыря. Однако конструкция все равно нависла над домом и готова вот-вот рухнуть.

По словам пользовательницы, прокомментировавшей пост, жители дома уже два года жалуются на опасный столб.

«Позвонила по вашей беде. Девушка сказала, приедут и посмотрят», - написала другая.

Фото vk.com/sekretkamenka.

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Гость|17.03.2020 12:41|

и чё

Гость|17.03.2020 13:30|

А ни чо

Гость|17.03.2020 13:47|

Это нормально! Это стабильность! Явный грядущий прорыв ! Ждём селфей !

Имя: Гость
Комментарий:

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