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Глас народа | В Пензе водитель снял на видео безрассудных пешеходов

12.03.2020|15:36
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В среду, 11 марта, пензенский водитель в соцсети Instagram пожаловался на «весеннее обострение у пешеходов».

Мужчина разместил кадры со своего видеорегистратора, в объектив которого попали нарушившие ПДД горожане. Запись была сделана днем 11-го числа на проспекте Строителей, недалеко от ТЦ «Олимп».

Машина владельца регистратора едет на разрешающий сигнал светофора, когда на проезжую часть выходят два человека. Раздается резкий сигнал. Один из пешеходов переключается на бег, торопясь попасть на тротуар, другой просто ускоряет шаг, уклоняясь с пути автомобиля. В то же мгновение справа переход начинает девушка.

«Наверное, сохранились заранее», - пошутил пользователь, прокомментировавший ролик.

«На капоте хотят покататься», - высказался другой.

Пензенские водители нередко делятся кадрами со «смелыми» поступками пешеходов, которые оказываются на проезжей части, шагая под колеса автомобилей.

Так, 24 декабря 2019 года на одной из улиц в частном секторе Пензы при неосмотрительном переходе едва не пострадала женщина. 17 декабря на улице Мира молодой человек решил перебежать дорогу вне зоны зебры. От травм его уберегло чудо.

Видео shokorov, instagram.com/penza_info58.

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Гость|12.03.2020 15:50|

penzainform.ru писал(a):

От травм его уберегло чудо.
Упал на чудо?

Гость|12.03.2020 15:52|

Пропаганда по безответственности пешеходов приносит свои плоды пачками.

Имя: Гость
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