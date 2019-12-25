25.12.2019 | 08:45

Пензенцы в соцсетях обсуждают неосторожного пешехода, чей поступок попал в объектив видеорегистратора.

Ролик опубликовали в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте». «Веселое» утро от бессмертных пензенских пешеходов», - озаглавил его автор поста.

Инцидент произошел утром во вторник, 24 декабря, на одной из улиц Пензы. На видео запечатлен человек, идущий вдоль обочины в частном секторе. Пройдя несколько метров, он, не оборачиваясь, начинает пересекать проезжую часть, буквально шагая под колеса машины.

Интернет-пользователи дружно осудили безрассудный поступок.

«А у нас пешеходы вообще «священные коровы». Вот если бы их так же, как водителей, наказывали, и штрафы на такие же суммы выписывали, может быть, и умнее бы были», - подвела итог обсуждению одна из участниц группы.

Похожий случай произошел около недели назад на улице Мира. Там молодой человек в темной одежде перебежал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, едва не попав под колеса машины.

Спустя несколько дней неосторожная девушка-пешеход была замечена на улице Богданова. Она даже не посмотрела в сторону ехавшей прямо на нее машины и не отреагировала на гудок.