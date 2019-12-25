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Глас народа | В Пензе «бессмертный» пешеход шагнул под колеса автомобиля

25.12.2019|08:45
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Пензенцы в соцсетях обсуждают неосторожного пешехода, чей поступок попал в объектив видеорегистратора.

Ролик опубликовали в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте». «Веселое» утро от бессмертных пензенских пешеходов», - озаглавил его автор поста.

Инцидент произошел утром во вторник, 24 декабря, на одной из улиц Пензы. На видео запечатлен человек, идущий вдоль обочины в частном секторе. Пройдя несколько метров, он, не оборачиваясь, начинает пересекать проезжую часть, буквально шагая под колеса машины.

Интернет-пользователи дружно осудили безрассудный поступок.

«А у нас пешеходы вообще «священные коровы». Вот если бы их так же, как водителей, наказывали, и штрафы на такие же суммы выписывали, может быть, и умнее бы были», - подвела итог обсуждению одна из участниц группы.

Похожий случай произошел около недели назад на улице Мира. Там молодой человек в темной одежде перебежал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, едва не попав под колеса машины.

Спустя несколько дней неосторожная девушка-пешеход была замечена на улице Богданова. Она даже не посмотрела в сторону ехавшей прямо на нее машины и не отреагировала на гудок.

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Гость|25.12.2019 08:54|

Вот нормальный заголовок, вас пока не на ругаешь ни чему не учитесь самостоятельно...

Гость|25.12.2019 09:01|

кегли страх совсем потеряли.

Гость|25.12.2019 09:16|

Гость писал(a):

кегли страх совсем потеряли.
Скоро всех пересадят на общественный транспорт. дорог для элиты не хватает. так ШТа не кипешуй. Свое сиденье с мотором отгони добровольно в чермет.

Гость|25.12.2019 09:25|

Гость писал(a):

Свое сиденье с мотором отгони добровольно в чермет.
вот сначала все кегли на органы сдадим, а потом и посмотрим что будет

Гость|25.12.2019 09:31|

этот идиотский поступок тоже ради..."славы"?

Гость|25.12.2019 09:32|

он отстал от бессмертного полка

Гость|25.12.2019 09:43|

Гость писал(a):

вот сначала все кегли на органы сдадим, а потом и посмотрим что будет
Потом обычно сдают на органы сдавальщиков кеглей.)))Выбор только один самосдаться)))

Гость|25.12.2019 09:44|

Частный сектор там все так ходят, можно подумать жоповозы идеально водят жоповозки. А жоповоз видно не опытный, опытный за ранее притормозил бы.

Гость|25.12.2019 09:46|

Эй, кусок говна, рассуждающий про кегли - ты не сдох ещё?

Гость|25.12.2019 09:49|

Гость писал(a):

Эй, кусок говна, рассуждающий про кегли - ты не сдох ещё?
говорящая кегля!

Твой камаз уже в пути, выходи на дорогу!

Гость|25.12.2019 09:53|

Залогинься, чучело

Гость|25.12.2019 09:54|

Гость писал(a):

Залогинься, чучело
напиши разрешение на твои донорские органы, кегли кусок!

Гость|25.12.2019 09:57|

Гость писал(a):

Эй, кусок говна, рассуждающий про кегли - ты не сдох ещё?
Он самораспиливается на органы, хочет улучшить благосостояние. Совесть отдельно, честь отдельно, ум за отдельную плату разум продает оптом. Ну, бренные биоостатки нафиг ни кому не нужны.В остатке тачка навоза. Пусть оплатит за утилизацию, за мусор по тарифу.

Имя: Гость
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