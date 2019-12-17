17.12.2019 | 08:24

Автомобилист из Пензы поделился во «ВКонтакте» видеозаписью, на которой запечатлен безрассудный поступок неизвестного пешехода. По словам горожанина, инцидент произошел на Западной Поляне около 19:00.

Машина, в которой установлен видеорегистратор, едет в сторону Окружной. В районе остановки «Улица Мира» перед ней возникает фигура в темной одежде. Молодой человек перебегает дорогу вне зоны перехода, едва не попадая под колеса.

«Рядом пешеходный переход! В следующий раз беги перед фурой!» - обратился к неизвестному юноше автор видео.

Его негодование поддержали и другие пользователи.

«Когда нет мозга, остается только бегать», «Пешеход-то всегда прав, правда, не всегда жив», «Аналогичный случай недавно был со мной на Кижеватова. Подростки-отморозки задолбали уже», - написали пензенцы.