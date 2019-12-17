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Происшествия | Безрассудный пешеход едва не устроил ДТП на улице Мира

17.12.2019|08:24
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Автомобилист из Пензы поделился во «ВКонтакте» видеозаписью, на которой запечатлен безрассудный поступок неизвестного пешехода. По словам горожанина, инцидент произошел на Западной Поляне около 19:00.

Машина, в которой установлен видеорегистратор, едет в сторону Окружной. В районе остановки «Улица Мира» перед ней возникает фигура в темной одежде. Молодой человек перебегает дорогу вне зоны перехода, едва не попадая под колеса.

«Рядом пешеходный переход! В следующий раз беги перед фурой!» - обратился к неизвестному юноше автор видео.

Его негодование поддержали и другие пользователи.

«Когда нет мозга, остается только бегать», «Пешеход-то всегда прав, правда, не всегда жив», «Аналогичный случай недавно был со мной на Кижеватова. Подростки-отморозки задолбали уже», - написали пензенцы.

Источник — видео vk.com/black_pnz
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