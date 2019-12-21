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Глас народа | Водителя поразила невозмутимость «пензенской Анны Карениной»

21.12.2019|10:15
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В субботу, 21 декабря, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Пензы Владимир, изумленный странным поведением девушки-пешехода.

«Утро. Еду около 40 км/ч по улице Богданова (рядом с МФЦ). Никому не мешаю. Замечаю, что слева на дорогу выходит девочка или девушка и даже не смотрит, есть ли на дороге транспорт. В этом месте нет пешеходного перехода, но она уверенно продолжает пересекать проезжую часть.

Я начинаю снижать скорость и подаю звуковой сигнал. И что бы вы думали? Ноль внимания, фунт презрения. Она даже не посмотрела в мою сторону.

Мне интересно, что это было? Плохое утро и у человека мысли о самоубийстве, девочка - местная Анна Каренина? Ведь любой зазевавшийся или превышающий скорость водитель прокатил бы ее на капоте. Или это воспитание: я королева, а вы все смерды? Неужели нельзя было подождать, если уж так приспичило перейти дорогу именно в этом месте? На дороге другого транспорта не было», - рассказал автовладелец.

Он предоставил запись с видеорегистратора, на которой видно, как девушка не просто нарушает правила дорожного движения, а делает это с полнейшей невозмутимостью. Она даже не смотрит в сторону едущей прямо на нее машины и не реагирует на гудок, предупреждающий об опасности.

«Уважаемые пешеходы, помните о своей безопасности. В Пензе встречаются несознательные водители и лихачи. Вам же потом долго лечиться или лежать в земле сырой, а водителю сидеть. Зачем портить жизнь себе и людям?» - обратился Владимир к жителям города.

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Гость|21.12.2019 10:37|

Под внюсами?

Гость|21.12.2019 10:39|

Качественный подсрачник спасёт эту маленькую овцу от будущего уничтожения под колёсами на дорогах.

Гость|21.12.2019 10:39|

Вышел бы да леща для воспитания дал бы! Раз родители не вразумили ! Только хорошего, дабы дух вылетел на пару минут !

Гость|21.12.2019 10:45|

Скорее всего девочка(девушка) в наушниках .музыку заслушалась и поэтому совершенно забыла про то,что вышла на дорогу.Слава Богу водитель адекватный,сразу среагировал на неадекватное поведение пешехода.

Гость|21.12.2019 10:45|

Пешее ХАМЛО! Надо было задержать и передать в полицию!

Гость|21.12.2019 10:45|

Не долго ей осталось... Но нового года не протянет

Гость|21.12.2019 10:47|

Тем более района обкуреных алкашей, будьте аккуратнее...

Гость|21.12.2019 10:57|

Ребенок родителей поколения пепси. Мозг меньше обычного.

Гость|21.12.2019 11:04|

Вот по этому нарушению должны сразу реагировать сотрудники ГИБДД.

Гость|21.12.2019 11:13|

Ну теперь её вычислят по номеру и прав лишат))

Гость|21.12.2019 11:18|

Вот по этому нарушению должны сразу реагировать сотрудники ГИБДД...Если эту овцу и задержать до приезда полицейских максимум ей грозит-500 деревянных и всё!Таким штраф надо вводить 30 косарей и плюс моральный водиле десятку выплачивает.А то чуть что-с водил только спрос!!!

Гость|21.12.2019 11:26|

Отчасти соглашусь с предыдущим комментатором. Почему в случае ДТП с пешеходом водитель почти всегда платит крупную сумму пострадавшему, а пешеходы могут нарушать за 500 р? Введите штраф 10к и резко сократится число наездов вот на таких слепых пешеходов.

Гость|21.12.2019 11:26|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Гость писал(a):

максимум ей грозит-500 деревянных и всё
500 рублей,это финансовая составляющая.Есть ещё морально-психологическое наказание.Собирается общешкольное собрание с приглашением представителей ГИБДД и минут десять промывают мозги вместе с маманей перед всей школой.Запомнит на всю жизнь и все сидящие там на собрание не захотят оказаться на её месте.

Имя: Гость
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