21.12.2019 | 10:15

В субботу, 21 декабря, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Пензы Владимир, изумленный странным поведением девушки-пешехода.

«Утро. Еду около 40 км/ч по улице Богданова (рядом с МФЦ). Никому не мешаю. Замечаю, что слева на дорогу выходит девочка или девушка и даже не смотрит, есть ли на дороге транспорт. В этом месте нет пешеходного перехода, но она уверенно продолжает пересекать проезжую часть.

Я начинаю снижать скорость и подаю звуковой сигнал. И что бы вы думали? Ноль внимания, фунт презрения. Она даже не посмотрела в мою сторону.

Мне интересно, что это было? Плохое утро и у человека мысли о самоубийстве, девочка - местная Анна Каренина? Ведь любой зазевавшийся или превышающий скорость водитель прокатил бы ее на капоте. Или это воспитание: я королева, а вы все смерды? Неужели нельзя было подождать, если уж так приспичило перейти дорогу именно в этом месте? На дороге другого транспорта не было», - рассказал автовладелец.

Он предоставил запись с видеорегистратора, на которой видно, как девушка не просто нарушает правила дорожного движения, а делает это с полнейшей невозмутимостью. Она даже не смотрит в сторону едущей прямо на нее машины и не реагирует на гудок, предупреждающий об опасности.

«Уважаемые пешеходы, помните о своей безопасности. В Пензе встречаются несознательные водители и лихачи. Вам же потом долго лечиться или лежать в земле сырой, а водителю сидеть. Зачем портить жизнь себе и людям?» - обратился Владимир к жителям города.