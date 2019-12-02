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Глас народа | В Ухтинке выезд с улицы Рябова размывают зеленые воды

02.12.2019|09:18
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В Ухтинке Бессоновского района разливаются ручейки зеленого цвета. С жалобой на экологические проблемы в селе в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» в воскресенье, 1 декабря, обратилась местная жительница Алла.

По словам женщины, источник зеленых вод - автомойка, владелец которой сливает неизвестную жидкость на дорогу и в ближайшую канаву, тогда как должен откачивать ее и утилизировать на специальном полигоне.

Чем оборачиваются для экологии села действия коммерсанта, можно только предположить. Но ущерб причиняется и дорожному полотну.

«В результате выезд с улицы Рябова размывается, образуются глубокие ямы на проезжей части», - рассказала Алла.

На фото, присланных сельчанкой, запечатлены лужа и ручей зеленого цвета, контрастом выделяющиеся среди снега. В кадр также попали сливающая жидкость цистерна и автомойка.

Новость сообщил — Репинина Алина
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Гость|02.12.2019 09:58|

Наивные. Люди заживо варятся в селе Пемза среди бела дня на дороге и ничего, а она тут водичкой зелененькой озаботилась.

Имя: Гость
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