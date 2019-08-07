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Глас народа | Пензячку шокировала экстремальная поездка ребенка на Ford Focus

07.08.2019|09:36
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Во вторник, 6 августа, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась горожанка, которую шокировала экстремальная поездка ребенка на автомобиле Ford Focus по областному центру.

На присланных ею фотографиях видно, что из окна иномарки, двигающейся по улицам, высунулась девочка дошкольного возраста - едва ли не по пояс.

«Ехали так начиная с Кураева до поворота на Максима Горького точно. Дальше машина уехала на красный и уже не видно было. Помимо прочего водитель нарушил еще пару правил: проезд первым на второстепенной дороге и отсутствие сигнала поворота во время всех поворотов», - рассказала женщина.

По ее мнению, ситуация, «мягко говоря, ненормальная», за такое родителей надо привлекать к ответственности.

В апреле в соцсети появилась запись под названием «Вот так катаются дети в городе Пенза...», сделанная в 6-м проезде Пестеля и на проспекте Победы. На видео было запечатлено, как дети ездят по городу, высунувшись из окна ВАЗа до середины корпуса. При этом они размахивают руками.

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Гость|07.08.2019 09:59|

Куда взрослые смотрят?Кошмар!Наказать водителя авто!

Гость|07.08.2019 10:03|

Куда прокуратура смотрит!? Немедленно лишить родительских прав и водительских прав!

Гость|07.08.2019 10:08|

Да это кукла.

Гость|07.08.2019 10:12|

просто голову зажало стеклоподъемником.

Гость|07.08.2019 10:21|

Отлетит головка в аварии,будут жалеть?

Гость|07.08.2019 10:31|

Гость писал(a):

Отлетит головка в аварии,будут жалеть?
Кто-то считает ненужным дальше оставить потомство. Это только их проблемы.

Гость|07.08.2019 10:31|

А что вы хотите. За рулем автоледи. Им все можно и спроса с них никакого.

Гость|07.08.2019 10:39|

Гость писал(a):

Да это кукла.
+6500

Гость|07.08.2019 10:42|

Гость писал(a):

Да это кукла.

+6500

Шесть тысяч пять сот кукол?

Гость|07.08.2019 10:49|

В 6 проезде Пестеля самые суровые дети

Гость|07.08.2019 10:50|

За рулем был мужчина, на соседнем сидении - женщина. И это точно был ребенок, а не кукла.

Имя: Гость
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