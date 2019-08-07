07.08.2019 | 09:36

Во вторник, 6 августа, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась горожанка, которую шокировала экстремальная поездка ребенка на автомобиле Ford Focus по областному центру.

На присланных ею фотографиях видно, что из окна иномарки, двигающейся по улицам, высунулась девочка дошкольного возраста - едва ли не по пояс.

«Ехали так начиная с Кураева до поворота на Максима Горького точно. Дальше машина уехала на красный и уже не видно было. Помимо прочего водитель нарушил еще пару правил: проезд первым на второстепенной дороге и отсутствие сигнала поворота во время всех поворотов», - рассказала женщина.

По ее мнению, ситуация, «мягко говоря, ненормальная», за такое родителей надо привлекать к ответственности.

В апреле в соцсети появилась запись под названием «Вот так катаются дети в городе Пенза...», сделанная в 6-м проезде Пестеля и на проспекте Победы. На видео было запечатлено, как дети ездят по городу, высунувшись из окна ВАЗа до середины корпуса. При этом они размахивают руками.