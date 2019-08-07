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Глас народа | На улице Гоголя останки снесенного дома засыпали землей

07.08.2019|15:32
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Жителя Пензы неприятно удивило, в каком состоянии осталась площадка после сноса дома на улице Гоголя. Строительный мусор с нее увозить не стали.

«Вот так снесли дом. И засыпали все землей. А что не смогли засыпать, оставили так», - написал горожанин в редакцию портала «ПензаИнформ» во вторник, 6 августа, и приложил фотографии.

Пензенец уточнил, что площадка располагается между домами № 12 и 16 на Гоголя. Также она хорошо просматривается, если заехать во двор на Набережной Реки Мойки, 7.

В марте 2018 года губернатор Иван Белозерцев поручил администрации Пензы следить за тем, чтобы освободившиеся после сноса аварийных домов участки содержались в порядке. «Площадки должны быть ровные, чтобы там не рос бурьян. Вплоть до того, чтобы засевать траву, пока мы не отдали под какой-то объект, например с торгов. Чтобы площадки были достойные, чернозем, а не камни валялись и бурьян рос», - пояснил глава региона.

В 2019 году в Пензе снесут 57 аварийных многоквартирных домов. Освободившиеся участки будут предлагать потенциальным инвесторам под строительство гостиниц, торговых объектов, складов.

Фото Дмитрия Марочкина.

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Гость|07.08.2019 15:55|

Это почти по всей Пензе так - сначала с дома собирается металл и строй материалы которые ещё можно продать а потом приезжает экскаватор выкапывает котлован и всё что осталось закапывает в него - вот будет радость тому кто купит эту землю и решит построить что не будь с фундаментом не глубокого залегания )))

Гость|07.08.2019 15:57|

Губернатор не знает,за всем не уследишь...

Гость|07.08.2019 16:03|

Гость писал(a):

Губернатор не знает,за всем не уследишь...
ну если губернатор говорит про это, то и следить должен, а смысл тогда в его работе??? побазарить и забыть?????

Гость|07.08.2019 16:29|

А когда незаконный домик у 7й школы снесут?

Решение суда есть, почему не выполняется?

Гость|07.08.2019 16:42|

Гость писал(a):

в его работе
Я вас умоляю)

Гость|07.08.2019 16:56|

Гость писал(a):

А когда незаконный домик у 7й школы снесут?

Решение суда есть, почему не выполняется?

он и сам хорошо разрушается природой

Имя: Гость
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