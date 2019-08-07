07.08.2019 | 15:32

Жителя Пензы неприятно удивило, в каком состоянии осталась площадка после сноса дома на улице Гоголя. Строительный мусор с нее увозить не стали.

«Вот так снесли дом. И засыпали все землей. А что не смогли засыпать, оставили так», - написал горожанин в редакцию портала «ПензаИнформ» во вторник, 6 августа, и приложил фотографии.

Пензенец уточнил, что площадка располагается между домами № 12 и 16 на Гоголя. Также она хорошо просматривается, если заехать во двор на Набережной Реки Мойки, 7.

В марте 2018 года губернатор Иван Белозерцев поручил администрации Пензы следить за тем, чтобы освободившиеся после сноса аварийных домов участки содержались в порядке. «Площадки должны быть ровные, чтобы там не рос бурьян. Вплоть до того, чтобы засевать траву, пока мы не отдали под какой-то объект, например с торгов. Чтобы площадки были достойные, чернозем, а не камни валялись и бурьян рос», - пояснил глава региона.

В 2019 году в Пензе снесут 57 аварийных многоквартирных домов. Освободившиеся участки будут предлагать потенциальным инвесторам под строительство гостиниц, торговых объектов, складов.

Фото Дмитрия Марочкина.