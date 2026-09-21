Подведены предварительные итоги голосования за губернатора

В Пензенской области подвели предварительные итоги голосования за губернатора.

Явка составила 60,09%, сообщил председатель регионального избиркома Александр Синюков на пресс-конференции в понедельник, 21 сентября.

Результаты пока такие:

- Олег Мельниченко («Единая Россия») - 418 019 голосов (70,89%);

- Олег Шаляпин (КПРФ) - 77 060 (13,07%);

- Павел Куликов (ЛДПР) - 39 712 (6,73%);

- Михаил Лисин («Справедливая Россия») - 30 694 (5,21%);

- Виктор Ерошенко («Партия пенсионеров») - 17 888 (3,03%).

По словам Александра Синюкова, проверены пока не все протоколы. Ожидаются документы из Москвы, где прикреплялись пензенские избиратели (более 3 600), которые голосовали электронно.

Также будут поступать бюллетени со всей России от лиц, находящихся в СИЗО в других субъектах страны.