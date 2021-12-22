Сенатором Совфеда вместо Львовой-Беловой стал Кондратюк

22.12.2021 | 08:22

Сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ стал Николай Кондратюк. Постановление о наделении его соответствующими полномочиями губернатор Олег Мельниченко подписал во вторник, 21 декабря.

Кондратюк будет представлять в Совфеде правительство Пензенской области до тех пор, пока не истекут полномочия самого Мельниченко, то есть до сентября 2026 года.

Постановление вступило в силу со дня его принятия, говорится на сайте регионального правительства.

Место сенатора стало вакантным после того, как его покинула Мария Львова-Белова. В этом статусе она проработала чуть более года. В конце октября Владимир Путин назначил ее на пост уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Также Пензенскую область в Совфеде представляет Юлия Лазуткина, ранее являвшаяся депутатом регионального Законодательного собрания.