Политика

Сенатором Совфеда вместо Львовой-Беловой стал Кондратюк

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Сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ стал Николай Кондратюк. Постановление о наделении его соответствующими полномочиями губернатор Олег Мельниченко подписал во вторник, 21 декабря.

Кондратюк будет представлять в Совфеде правительство Пензенской области до тех пор, пока не истекут полномочия самого Мельниченко, то есть до сентября 2026 года.

Постановление вступило в силу со дня его принятия, говорится на сайте регионального правительства.

Место сенатора стало вакантным после того, как его покинула Мария Львова-Белова. В этом статусе она проработала чуть более года. В конце октября Владимир Путин назначил ее на пост уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Также Пензенскую область в Совфеде представляет Юлия Лазуткина, ранее являвшаяся депутатом регионального Законодательного собрания.

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Гость||

Меняются как перчатки-толку ноль.

Гость||

А кто это и что примечательного сделал для области?

Гость||

вероятно второй Шпигель?

Гость||

Гость писал(a):

Меняются как перчатки
Как контрацептивы

Гость||

Гость писал(a):

Как контрацептивы
Использованные

Гость||

Гость писал(a):

А кто это и что примечательного сделал для области?
Ничего. Это КГБ

Имя: Гость
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