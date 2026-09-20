Результаты выборов в Госдуму-2026 после подсчета 20% бюллетеней

С 18 по 20 сентября в России проходили выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Явка на выборах по всей России на 20:00 по московскому времени составила 56,66%.
Предварительные данные ЦИК РФ:
- «Единая Россия» - 57,10%;
- КПРФ - 14,01%;
- ЛДПР - 9,32%;
- «Новые люди» - 7,93%;
- «Справедливая Россия» - 5,13%.
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Обработано 20% протоколов.
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что окончательные итоги выборов будут подводиться не раньше 25 сентября. Предварительные результаты представят к 11:00 21 сентября.