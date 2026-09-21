За 3 дня выборов в областной избирком поступило 5 жалоб, сообщил председатель избиркома Александр Синюков на пресс-конференции в понедельник, 21 сентября.

Первая - на невнимательное отношение со стороны членов УИК в Пензенском районе.

«Нарушения законодательства не установлено. Это было в пятницу, утром было много желающих проголосовать, и у избирательницы не получилось сразу проголосовать», - уточнил Александр Синюков.

Вторая жалоба была из Городищенского района - на видеонаблюдение. Мужчина увидел камеру и заявил, что его должны ознакомить с технической документацией и он не давал согласия на съемку.

Третье обращение: избиратель не успел в срок открепиться на другой участок и попросил дать возможность проголосовать 21 сентября. Ему отказали.

Четвертая и пятая жалобы были на то, что в публичное пространство попала переписка кандидата в Пензенскую городскую думу, где были словосочетания, которые в грамотной речи не употребляются, сообщил Александр Синюков. Нарушение выборного законодательства не установлено, обратившимся посоветовали направить жалобу в партию.

«В целом голосование прошло спокойно, в штатном режиме, наши опасения не подтвердились», - заключил председатель избиркома.