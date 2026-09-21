Олег Мельниченко лидирует на выборах губернатора с 71% голосов

С 18 по 20 сентября жители Пензенской области выбирали губернатора и депутатов Госдумы РФ девятого созыва. В ряде населенных пунктов шло голосование за кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

К 0:00 было отработано 6,34% бюллетеней.

Предварительные данные ЦИК РФ по выборам губернатора Пензенской области на 0:00 21 сентября таковы:

- Олег Мельниченко («Единая Россия») - 71,05%;

- Олег Шаляпин (КПРФ) - 12,38%;

- Павел Куликов (ЛДПР) - 6,6%;

- Михаил Лисин («Справедливая Россия») - 5,32%;

- Виктор Ерошенко («Партия пенсионеров») - 3,49%.