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Политика

В мэрии Пензы рассказали о кадровых изменениях

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В Пензе назначен начальник управления архитектуры и градостроительства. Им стала Анастасия Асташкина. О событии на сессии городской думы в пятницу, 22 декабря, депутатам сообщил глава Пензы Александр Басенко.

Он уточнил, что назначение состоялось 13 декабря.

По словам Басенко, Асташкина окончила ПГУАС по нескольким специальностям, работала на разных должностях в администрации Засечного сельсовета.

Предыдущий пост - начальник отдела в управлении архитектуры и строительства, добавил глава города.

Ранее руководителем была Татьяна Жукова. В августе 2023 года стало известно, что она покидает должность. Исполняющей обязанности начальника тогда была назначена Жанна Кулагина. До Жуковой управление возглавляла Нина Кутырева, а перед ней - Ирина Кочеткова.

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