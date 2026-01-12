В Пензенской области начало функционировать новое министерство

В Пензенской области начало функционировать министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Указ о создании структуры был подписан еще в августе 2025 года. Кто будет руководить ею, до сих пор неизвестно.

Новому ведомству переданы полномочия регионального министерства ЖКХ и ГЗН по государственному регулированию цен (тарифов), энергосбережению и контролю, а также министерства экономического развития и промышленности - в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области.

«Создание отдельного органа власти будет способствовать реализации сбалансированной тарифной политики и более эффективному осуществлению государственных закупок», - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Теперь в составе исполнительных органов региона 18 министерств. Помимо вышеназванного, это:

- министерство государственного имущества;

- министерство градостроительства и архитектуры;

- министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения;

- министерство здравоохранения;

- министерство культуры и туризма;

- министерство образования;

- министерство цифрового развития и связи;

- министерство региональной безопасности;

- министерство по охране памятников истории и культуры;

- министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства;

- министерство труда, социальной защиты и демографии;

- министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования;

- министерство сельского хозяйства;

- министерство физической культуры и спорта;

- министерство по делам архивов;

- министерство финансов;

- министерство экономического развития и промышленности.