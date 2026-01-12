В Пензенской области начало функционировать новое министерство

В Пензенской области начало функционировать министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Указ о создании структуры был подписан еще в августе 2025 года. Кто будет руководить ею, до сих пор неизвестно.
Новому ведомству переданы полномочия регионального министерства ЖКХ и ГЗН по государственному регулированию цен (тарифов), энергосбережению и контролю, а также министерства экономического развития и промышленности - в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области.
«Создание отдельного органа власти будет способствовать реализации сбалансированной тарифной политики и более эффективному осуществлению государственных закупок», - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Теперь в составе исполнительных органов региона 18 министерств. Помимо вышеназванного, это:
- министерство государственного имущества;
- министерство градостроительства и архитектуры;
- министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения;
- министерство здравоохранения;
- министерство культуры и туризма;
- министерство образования;
- министерство цифрового развития и связи;
- министерство региональной безопасности;
- министерство по охране памятников истории и культуры;
- министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства;
- министерство труда, социальной защиты и демографии;
- министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования;
- министерство сельского хозяйства;
- министерство физической культуры и спорта;
- министерство по делам архивов;
- министерство финансов;
- министерство экономического развития и промышленности.