В Пензенской области назначили главу нового министерства

Политика

В Пензенской области назначили главу нового министерства
Печать
Telegram

Исполнять обязанности главы Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области будет Дмитрий Сагайдачный. Кандидатуру представили на заседании регионального правительства во вторник, 13 января.

У Дмитрия Сагайдачного два высших образования - юридическое и экономическое. С 2013 по 2021 год он занимал различные должности в управлении по регулированию тарифов и энергосбережению, в 2021-2023-м трудился в департаменте по регулированию тарифов и энергосбережению, в 2022-м руководил управлением регулирования тарифов и энергетики областного министерства ЖКХ и ГЗН.

«Мы продолжаем назначать на руководящие посты людей, которые являются выходцами из наших ведомств и хорошо знакомы со всеми нюансами работы на разных ее этапах», - отметил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Пока кандидатура Сагайдачного проходит согласование в федеральной антимонопольной службе. После этого состоится окончательное назначение.

Новое министерство начало работать 12 января. Ему передали полномочия регионального министерства ЖКХ и ГЗН по государственному регулированию цен (тарифов), энергосбережению и контролю, а также министерства экономического развития и промышленности - в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
назначение должность тариф
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!