В Пензенской области назначили главу нового министерства

Исполнять обязанности главы Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области будет Дмитрий Сагайдачный. Кандидатуру представили на заседании регионального правительства во вторник, 13 января.

У Дмитрия Сагайдачного два высших образования - юридическое и экономическое. С 2013 по 2021 год он занимал различные должности в управлении по регулированию тарифов и энергосбережению, в 2021-2023-м трудился в департаменте по регулированию тарифов и энергосбережению, в 2022-м руководил управлением регулирования тарифов и энергетики областного министерства ЖКХ и ГЗН.

«Мы продолжаем назначать на руководящие посты людей, которые являются выходцами из наших ведомств и хорошо знакомы со всеми нюансами работы на разных ее этапах», - отметил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Пока кандидатура Сагайдачного проходит согласование в федеральной антимонопольной службе. После этого состоится окончательное назначение.

Новое министерство начало работать 12 января. Ему передали полномочия регионального министерства ЖКХ и ГЗН по государственному регулированию цен (тарифов), энергосбережению и контролю, а также министерства экономического развития и промышленности - в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области.