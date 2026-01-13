Выборы в 2026-м: Олег Мельниченко ответил на вопрос о втором сроке

Выборы в 2026-м: Олег Мельниченко ответил на вопрос о втором сроке
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пока не принял окончательного решения, будет ли баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил на встрече с журналистами во вторник, 13 января.

«Это зависит от двух факторов: доверие со стороны населения Пензенской области и доверие со стороны Президента Российской Федерации. Когда эти два фактора сойдутся в одной точке, я окончательно приму решение», - пояснил глава региона.

Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области 6 марта 2021 года. На выборах, проходивших с 17 по 19 сентября 2021-го, он одержал победу и избавился от приставки «врио».

Выборы губернатора Пензенской области запланированы на 2026 год. На них определится, кто будет стоять во главе региона ближайшие 5 лет.

Также в 2026 году состоятся выборы депутатов Госдумы.

