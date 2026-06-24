Олег Мельниченко подал документы для участия в выборах губернатора

В среду, 24 июня, в избирательную комиссию Пензенской области поступили документы от первого кандидата на должность губернатора - Олега Мельниченко. Он представил их лично.

Партия «Единая Россия» выдвинула Олега Мельниченко кандидатом на 39-й конференции пензенского отделения. Решение было принято большинством голосов.

Выборы назначены на воскресенье, 20 сентября. Они пройдут в многодневном формате - 18, 19 и 20-го числа.

Голосование определит, кто будет стоять во главе региона ближайшие 5 лет.

По состоянию на 1 января 2026 года численность избирателей на территории региона составляла 996 908 человек.

Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области 26 марта 2021 года. В сентябре того же года он одержал победу на выборах.