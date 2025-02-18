18.02.2025 | 10:51

Алмаз Хакимов покинул должность министра экономического развития и промышленности Пензенской области, сообщил глава региона на своих страницах в соцсетях во вторник, 18 февраля.

Пост заместителя председателя правительства Алмаз Хакимов сохранил.

Исполнять обязанности министра будет Роман Трялин, который сейчас является первым замминистра, - до получения согласования от Минпромторга.

Алмаз Хакимов возглавлял ведомство с октября 2021 года - сначала в качестве врио. Тогда в регионе объединили минэкономики и минпром (министром экономики был Сергей Капралов, министром промышленности - Михаил Торгашин). Уже в ноябре Алмаз Хакимов избавился от приставки «врио».

Роман Трялин был назначен заместителем министра также в октябре 2021-го.